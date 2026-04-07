Video: según Yamil, “economía de guerra” no existe porque “boliches están llenos”

El diputado cartista Yamil Esgaib (ANR-HC) dijo que el país no está en “economía de guerra”, y que solo se buscó instalar dicha versión como una mentira más de la oposición.

Agregó qué no entiende por qué se dice que “en la calle no hay dinero, si los boliches de Asunción están llenos”.

Similares declaraciones había dicho la diputada cartista Rocío Abed cuando indicó que el paraguayo “ya está mejor” porque en un festival de café la gente fue a comer “cheesecake”.

Utilizan los eventos de participación masiva como “termómetro” para medir la capacidad adquisitiva de la población para justificar la gestión de Santiago Peña.

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“A aquellos que dicen que el dinero no llega al pueblo es una farsa. Más de 50% se superó el del año pasado el movimiento de la terminal de ómnibus. No hay en un boliche de Asunción que no esté lleno. ¿Cómo hace eso la gente si no hay plata lo que no entiendo?“, ironizó Yamil Esgaib.

El cartista, fiel a su estilo, dijo que el movimiento comercial es ágil en el país porque “todo lo que se pone en la calle se vende”, y justifica de esta manera el crecimiento de la informalidad debido a la falta de fuentes de trabajo.

Pidió a los opositores a dejar de querer instalar que el país está sumida en una profunda crisis cuando en realidad deberíamos “estar orgullosos porque los turistas vienen a felicitar a los paraguayos por la administración que tenemos”.

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“El movimiento de la gente, del pueblo, de empresarios y ciudadanos con mucho poder adquisitivo por qué todo lo que se pone en la calle se vende. Todo está dentro de un movimiento ágil de la economía paraguaya. Paren ya con ese relato porque nadie les cree, salgan a la calle para ver el movimiento económico”, dijo Yamil Esgaib.

El parlamentario finalizó diciendo que “es un honor y un orgullo todos los turistas que vienen a hablar de Paraguay y que vienen a felicitar al pueblo paraguayo por esta administración que hoy tenemos”.