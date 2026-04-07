Política
07 de abril de 2026 - 11:14

Latorre compara “vicio de la mentira” de Nenecho con la adicción a drogas y alcohol

Luis Bello (ANR-HC), intendente de Asunción (c), junto a Óscar "Nenecho" Rodríguez (ANR-HC) y Raúl Latorre (ANR-HC).
De izq. a der: El presidente de Diputados, Raúl Latorre (ANR-HC), el intendente de Asunción Luis Bello (ANR-HC) y el exintendente capitalino Óscar "Nenecho" Rodríguez (ANR-HC), ahora peleados

El presidente de la Cámara de Diputados, el cartista Raúl Latorre finalmente rompió el silencio tras el culebrón de Semana Santa por el cruce con el exintendente cartista de Asunción, Óscar “Nenecho” que lo acusó de “Judas” y hasta atacó cuestiones más intimas. En claro doble sentido, Latorre comparó el “vicio” de la mentira y la difamación con el de la drogadicción y el alcoholismo.

Por ABC Color

La Semana Santa se caldeó por fuego cruzado de alto calibre entre exaliados cartistas en Capital, por un lado, el exintendente de Asunción -obligado a renunciar antes de ser echado-, Óscar “Nenecho” Rodríguez y su esposa, la senadora cartista Lizarella Valiente, y por otra parte, el presidente de Diputados, representante de Capital, Raúl Latorre (ANR, HC) y el actual intendente de Asunción, Luis Bello.

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“Hablando de Judas!! Hablando de traiciones!! Hablando gua’u de la familia porque no son! Son otra cosa!!! Les presento a los artífices! A quienes yo les hice!! Les presento a los JUDAS ISCARIOTE!!” había publicado en sus redes Nenecho, haciendo referencia a Latorre y Bello juntos.

Incluso luego transformó el ataque en algo más personal al afirmar: “Todos nio saben que Raúl Latorre llegó gracias a mi! Jamás iba a llegar! Después se jugó por su pareja Luis Bello!!” (sic).

Las reacciones de Bello y otros estallaron inmediatamente, sin embargo, la de Latorre se hizo esperar hasta hoy, antes de la sesión de Diputados, donde finalmente disparó contra Nenecho haciendo referencia a “vicios” del intendente capitalino.

Afirmó que como supuestamente no pueden cuestionarle su administración al frente de la Cámara, Nenecho recurre a ataques “personales”.

“Cuando no se puede cuestionar la gestión, se plantean mentiras en el ámbito personal, y ese es otro vicio, otra adicción de nuestros tiempos: la cultura de la mentira, de la difamación, junto con otras adicciones de nuestros tiempos como son las drogas y el alcoholismo", disparó Latorre.

Al ser insistido si acusaba de adicto a Nenecho, Latorre evadió diciendo: “No creo que esa sea una pregunta para mí”.

También evitó responder respecto a si le molestia la permanencia de Nenecho en el cartista, diciendo que él está enfocado en apoyar la precandidatura de Camilo Pérez a la intendencia de Asunción por el Partido Colorado y sus candidatos a concejales.

Acotó que personalmente va “a seguir haciendo la política que que conozco, que es la política del trabajo, que es la política de de la gestión” y supuestamente está en contra de “busca hacer la política desde la polémica”.