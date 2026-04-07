Latorre compara “vicio de la mentira” de Nenecho con la adicción a drogas y alcohol

La Semana Santa se caldeó por fuego cruzado de alto calibre entre exaliados cartistas en Capital, por un lado, el exintendente de Asunción -obligado a renunciar antes de ser echado-, Óscar “Nenecho” Rodríguez y su esposa, la senadora cartista Lizarella Valiente, y por otra parte, el presidente de Diputados, representante de Capital, Raúl Latorre (ANR, HC) y el actual intendente de Asunción, Luis Bello.

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“Hablando de Judas!! Hablando de traiciones!! Hablando gua’u de la familia porque no son! Son otra cosa!!! Les presento a los artífices! A quienes yo les hice!! Les presento a los JUDAS ISCARIOTE!!” había publicado en sus redes Nenecho, haciendo referencia a Latorre y Bello juntos.

Incluso luego transformó el ataque en algo más personal al afirmar: “Todos nio saben que Raúl Latorre llegó gracias a mi! Jamás iba a llegar! Después se jugó por su pareja Luis Bello!!” (sic).

Las reacciones de Bello y otros estallaron inmediatamente, sin embargo, la de Latorre se hizo esperar hasta hoy, antes de la sesión de Diputados, donde finalmente disparó contra Nenecho haciendo referencia a “vicios” del intendente capitalino.

Afirmó que como supuestamente no pueden cuestionarle su administración al frente de la Cámara, Nenecho recurre a ataques “personales”.

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“Cuando no se puede cuestionar la gestión, se plantean mentiras en el ámbito personal, y ese es otro vicio, otra adicción de nuestros tiempos: la cultura de la mentira, de la difamación, junto con otras adicciones de nuestros tiempos como son las drogas y el alcoholismo", disparó Latorre.

Al ser insistido si acusaba de adicto a Nenecho, Latorre evadió diciendo: “No creo que esa sea una pregunta para mí”.

También evitó responder respecto a si le molestia la permanencia de Nenecho en el cartista, diciendo que él está enfocado en apoyar la precandidatura de Camilo Pérez a la intendencia de Asunción por el Partido Colorado y sus candidatos a concejales.

Acotó que personalmente va “a seguir haciendo la política que que conozco, que es la política del trabajo, que es la política de de la gestión” y supuestamente está en contra de “busca hacer la política desde la polémica”.