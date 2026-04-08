Filizzola pide a Bachi que Fiscalía identifique al senador que amedrentó a fiscala

Durante su intervención en el espacio de oradores, el senador Rafael Filizzola (PDP) solicitó que el Senado requiera toda la información disponible sobre la grave denuncia.

“Solicito formalmente que la presidencia le pida al fiscal general todos los antecedentes del caso”, expresó.

El legislador advirtió que, mientras no se identifique al responsable de las supuestas amenazas, todos los senadores quedan bajo sospecha. “Mientras no sepamos quién fue, todos somos sospechosos”, afirmó.

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Filizzola cuestionó duramente la legitimidad del título del senador Rivas, señalando que no hay pruebas de que cuente con la formación necesaria.

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“No existe ninguna evidencia de que ostente el título de abogado”, sostuvo.

Criticó además que, pese a ello, haya integrado el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, una de las instancias más relevantes del sistema de justicia.

El senador afirmó que existen indicios de que, cuando Rivas era diputado, se realizaron gestiones dentro del Ministerio de Educación para viabilizar la expedición del título y su matrícula.

Según dijo, esto permitió que accediera posteriormente a un cargo clave sin contar con la formación requerida.

Duras críticas al fallo judicial

Filizzola calificó como “escandalosa” la sentencia que benefició a Rivas, especialmente por el argumento de la prescripción. “Eso no es un argumento”, enfatizó.

También cuestionó a los camaristas intervinientes, señalando falta de rigor jurídico y destacando la disidencia de uno de ellos como la única postura correcta.

En línea con otros legisladores, Filizzola rechazó que la prescripción pueda validar un título irregular. “Por prescripción uno no es abogado, ni médico, ni ingeniero”, afirmó.

Advirtió que aceptar ese criterio podría tener consecuencias graves en distintos ámbitos profesionales.

Denuncia de amenazas y falta de acción fiscal

El senador también puso el foco en la denuncia de la fiscala que afirmó haber sido amenazada. Señaló que ya existe una presentación formal ante la Fiscalía, pero cuestionó la falta de avances.

“El fiscal general tiene todas las herramientas para investigar y no está haciendo nada”, criticó.

Filizzola insistió en que el Ministerio Público debe avanzar hasta identificar tanto a la persona intermediaria como al supuesto autor intelectual. “El fondo de esta situación es saber el nombre de la interpósita persona y del senador”, sostuvo.