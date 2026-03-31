Fiscala del caso Hernán Rivas denuncia amedrentamiento

Si bien la Fiscalía no menciona directamente al senador cartista Hernán Rivas en su informe, detalla que la fiscala Patricia Sánchez es interviniente en una causa por producción mediata y uso de documento público de contenido falso “contra un legislador”.

Al respecto, detallan que Sánchez puso en conocimiento de la Fiscalía General del Estado un hecho que podría afectar el ejercicio independiente de la función fiscal en la causa referente al cartista.

Asimismo, según el reporte, ayer, 30 de marzo, la investigadora habría recibido, mediante una fuente cuya identidad se reserva por seguridad, “un mensaje atribuido a un senador nacional” y que era dirigido específicamente a ella.

“En el mismo se haría referencia a eventuales consecuencias sobre su permanencia en el cargo en caso de interponer un recurso en una causa penal de interés del mencionado legislador", detalla la Fiscalía.

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Presunto amedrentamiento

A criterio del Ministerio Público, esta situación podría configurarse en un acto de “amedrentamiento orientado a condicionar el ejercicio de sus facultades procesales”.

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Por los mencionados hechos, el Fiscal General del Estado, Emiliano Rolón Fernández, ordenó la articulación de las medidas institucionales correspondientes y se activaron los protocolos de seguridad.

“Estas acciones tienen por finalidad garantizar el ejercicio de la función fiscal con seguridad, independencia y libertad de criterio”, agregan.

Finalmente, la Fiscalía General del Estado dispuso la reserva de las actuaciones y el tratamiento institucional del caso dentro del marco de protección aplicable, esto por la “naturaleza del hecho” y la “necesidad de preservar la integridad funcional de la agente fiscal”.

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Hernán Rivas fue sobreseído

Ayer, la Cámara de Apelaciones dispuso el sobreseimiento definitivo del senador cartista Hernán David Rivas Román de la causa por el supuesto uso de su título de abogado presuntamente falsificado, para jurar como miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).

Luego de rechazar el recurso plantado por el Ministerio Público, un Tribunal de Alzada hizo lugar al recurso planteado por la defensa del legislador colorado. Su sobreseimiento definitivo de la causa por presunta producción mediata y uso de documentos públicos de contenido falso fue dictado por el Tribunal de Apelación Penal, Segunda Sala, de la Capital, con el voto en mayoría de los camaristas Delio Vera Navarro y Bibiana Benítez Faría.

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