Hay fuga de mascotas del quincho, dice Yolanda Paredes

La senadora Yolanda Paredes (CN) indicó que en el Congreso Nacional se siente el desbando de la bancada cartista y que actualmente es un “todo contra todos” que agranda la fisura en Honor Colorado.

“Evidentemente hay un desbande en el gobierno cartista. Se escaparon varias mascotas del quincho y es un todo contra todos. Eso es lo que se percibe dentro del Congreso”, dijo la senadora Paredes.

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Indicó que el sincericidio de Nicanor Duarte Frutos sobre los negociados en la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) destapa lo que la oposición ya venía denunciando y ahora los mismos aliados cuestionan.

“El sincericidio de Nicanor no es casualidad, con cuestionamiento bastantes agresivos está destapando cosas bastantes interesantes para saber donde van los recursos públicos. Van a venir con cosas peores, yo dije que iba a haber desbande, hay una puja interna", sostuvo Yolanda Paredes.

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Indicó que el debande se está concretando mucho antes de lo previsto debido a la convalecencia de Horacio Cartes, pero con eso se van a destapar muchas cosas.

“Con la pelea entre cartistas se va a saber donde está la plata que ingresa en la DNIT. Siempre dijimos que el problema es el destino que le dan al dinero, y no las recaudaciones. Sus propios amigos están hablando del desvió de fondos”, sostuvo la senadora opositora.

Zenaida es un clavo

La senadora indicó que con el ingreso de Lucía Mendoza al senado se está recuperando una bancada de Cruzada Nacional, pero que aún falta el ocupado por Zenaida Delgado, quien es cartista.

“El tema de Zeneida es un clavo para Cruzada Nacional, y su conducta a dejado poco que desear. Las investigaciones sobre ella siguen, tenemos casos que la involucran a ella y su familia”, manifestó Paredes.

Sin embargo, la senadora agregó que Zenaida Delgado “caerá por su propio peso” así como lo hicieron Norma “Yamy Nal” Aquino y Javier “Chaqueñito” Vera, quienes fueron expulsados por sus escándalos.

“No movimos un dedo para echar a Yamy Nal y Chaqueñito, ellos por su boca cayeron y lo mismo va a pasar con Zenaida”, sentención Yolanda Paredes.