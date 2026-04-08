HC cambia a los “barrabravas” Yamil Esgaib y Rodrigo Gamarra, sus exvicelíderes en Diputados

Ayer, la bancada de Honor Colorado en Cámara Baja, que recientemente había designado como líder al diputado cartista Miguel Del Puerto, también hizo cambios en los viceliderazgos, de cara al inicio del cuarto año legislativo.

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Durante los tres primero periodos, ocuparon el viceliderazgo de bancada dos cuasi “barrabravas”, diputado Yamil Esgaib que incluso cumplió una suspensión por 30 días a raíz de reacciones violentas contra colegas y periodistas mujeres.

El otro era el diputado cartista Rodrigo Gamarra, que apenas la semana pasada amenazó a la fiscala Sophia Galeano en un acto político por investigar a Aida Aquino de Farías, la madre de Hugo Farías, su precandidato a intendente en Luque.

Esgaib y Gamarra son los más “agresivos” y “fanáticos” también al momento de las intervenciones durante la sesiones, en comparación a los nuevos vicelíderes, el diputado por Guairá, Alejandro Aguilera, y de Paraguarí, Héctor “Bocha” Figueredo.

Esgaib y Gamarra también son los que en su momento habían pedido la cabeza del director Nacional de Ingresos Tributarios, Óscar Orué, presuntamente por suprimir cupos políticos principalmente en Aduanas.

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Por primera vez en estos tres periodos, se produce una renovación completa de liderazgos, ya que sumado a los anteriores citados, Del Puerto (también exvicelíder en periodos anteriores) había asumido el liderazgo principal tras la “renuncia por motivos personales” de su antecesora, la diputada esteña Rocío Abed.

Si bien Abed alegó motivos “académicos” e interés de centrarse en la campaña electoral de cara a las elecciones internas del 7 de junio próximo, su salida del liderazgo coincidió con la catastrófica derrota de la ANR en las elecciones complementarias a intendente en Ciudad del Este.

Se responsabilizó al clan Zacarías, del cual forma parte a través de su esposo, el titular de Itaipú, Justo Zacarías, se haber expuesto a esa derrota humillante a la ANR, al promover la destitución vía intervención de exintendente Miguel Prieto (Yo Creo), para terminar vapuleados por el actual intendente, Daniel Pereira Mujica (Yo Creo).