Líder de Honor Colorado en Diputados pide a senadores “sacarse las estrellas del hombro”

“Con mucho respeto a los senadores, creo que ya deben dejar de creerse que son los hermanos mayores, que son superiores a la Cámara de Diputados o al grupo de los gobernadores. Acá todos somos autoridades políticas, somos autoridades electas por el pueblo, tenemos el mismo derecho y la misma obligación", dijo esta mañana el diputado cartista Miguel Del Puerto.

Ayer, la Cámara de Diputados modificó un proyecto con media sanción del Senado y restituyó el manejo de los fondos de Hambre Cero a los gobernadores de Concepción, Liz Meza (ANR, HC) y de Alto Paraná (ANR, HC), a los cuales senadores pretendían castigar por sospechas de grave corrupción, aunque en Diputados alegaron que lo que buscaban en la Cámara Alta era una “vendetta política”.

El argumento de los Diputados hacia esas tesis fue que hay senadores que veían como “amenaza política” a los gobernadores de cara a las elecciones del 2028 y por eso pretendían quitarle el manejo de los fondos.

De hecho, las expresiones de Del Puerto son en respuesta a dichos más temprano del senador cartista Silvio “Beto” Ovelar, que pese a ser ambos de Honor Colorado y de Caaguazú, son enemigos políticos, además de la disputa entre cámaras.

“Prefiero decir que ellos tienen sus facultades, pero les recuerdo a los diputados que la última palabra cuando se trata el PGN es la del Senado”, afirmó Ovelar, refregándole en la cara que aunque archiven el proyecto sobre Hambre Cero, el Senado tiene la última palabra en el Presupuesto Anual, donde pueden proceder igual a cortar los fondos a estas gobernaciones.

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Ante esto, Del Puerto insistió con que los senadores “tienen que analizar un poco la actitud que están tomando y sacarse un poquito de algunas estrellas del hombro”, haciendo referencia a las preseas militares y que todos tienen el mismo rango.

La puja entre el Senado y Diputados (principalmente cartistas) es de larga data, siendo uno de sus conatos cuando cartistas en la Cámara Baja pidieron la cabeza del ministro de Interior, Enrique Riera y del entonces comandante de la Policía, Carlos Benítez tras el operativo en el que resultó muerto el diputado cartista Eulalio “Lalo” Gomes.

El otro cruce reciente fue con la Ley de Reforma de la Caja Fiscal, donde el Senado ridiculizó a la mayoría oficialista en Cámara Baja tras aprobar a las apuradas y sin escuchar a los afectados la versión que les mandó el Ejecutivo.