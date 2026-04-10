Pérez pide apoyo de coordinadora de funcionarios públicos para interna de mero “trámite”

En el mitin afirmó “Yo voy a ganar las internas; esto va a ser un trámite con el apoyo de las coordinadoras”, afirmó ante la concurrencia. El oficialista centró gran parte de su discurso en la estructura de las instituciones del Estado como motor de su futura gestión, manifestando que es la figura idónea para lograr una coordinación efectiva entre el Gobierno Central y la comuna capitalina.

El pre candidato cartista estuvo acompañado en la mesa de autoridades por autoridades del Gobierno como el Ing. Félix Sosa (ANDE); Julio César Vera Cáceres (ANNP); Salma Agüero (Juventud); Marcelo González (Agricultura); Fernando Ayala (ANR) y Julio Cáceres (Comisión de Funcionarios Públicos).

<b>Dardos contra la oposición</b>

En un intento por marcar diferencias a figuras del sector opositor, Pérez apuntó contra la precandidata de Unidos x Asunción, Soledad Núñez. El colorado apeló a la memoria política para señalar que Núñez formó parte del gabinete de Horacio Cartes (líder de su movimiento) antes de alejarse de dicha nucleación.

“Ella fue ministra de nuestro líder y luego se salió del movimiento”, mencionó Pérez enviando un mensaje que él sigue perteneciendo a la linea cartista.

<b>Promesas habituales</b>

El también actual presidente del Comité Olímpico Paraguayo (COP) no desaprovechó la oportunidad para reivindicar su gestión al frente de dicha entidad como su principal carta de presentación y “logro” para administrar la ciudad. Ante los funcionarios y adherentes, reiteró las promesas tradicionales de campaña y solicitó el respaldo activo de la estructura estatal para asegurar su victoria.

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Del acto participaron coordinadoras de SENATUR, ESSAP, IPS, ANDE, DINACOPA, MEC, MAG, IPTA, Defensoría del Pueblo, INCOOP, Yacyretá, PETROPAR, MOPC, Ministerio de la Juventud, entre otras.

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<b>Recorrido por los barrios y reclamos sociales</b>

Paralelo a los actos proselitistas en seccionales, Pérez realizó caminatas por diversos puntos de la capital y en compañía del presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, jefe de campaña y su principal aliado y soporte político.

En el barrio San Blas de Loma Pytá, los vecinos manifestaron preocupación al candidato sobre la grave problemática ambiental que sufren, por el vertido de desechos cloacales en el cauce del arroyo Itay, una deuda histórica de la administración municipal que sigue afectando la salud de los pobladores de la zona.