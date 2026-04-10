Wiens exige renuncia de candidato detenido con cocaína en Brasil

Arnoldo Wiens, precandidato a la Presidencia de la República para el 2028 por el movimiento Colorado Añeteté, exigió públicamente la renuncia de Alberto Giménez, candidato a concejal municipal de Ñacunday (Alto Paraná). El pedido surge tras la detención de Giménez en Brasil, donde fue procesado por vínculos con el narcotráfico.

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En declaraciones a la radio ARA FM de Coronel Oviedo, Wiens enfatizó que su movimiento no permitirá ser utilizado como plataforma para personas ligadas al crimen organizado. “Exigimos al susodicho que renuncie”, sentenció el precandidato, buscando enviar un mensaje de “tolerancia cero” al electorado nacional.

“Él es dueño de su candidatura”

Pese a la exigencia, Wiens reconoció una limitación jurídica: los plazos electorales ya vencieron y las listas están oficializadas ante el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE). Al no poder modificar la nómina de forma administrativa, admitió que la decisión recae exclusivamente en el involucrado. “Él es dueño de su candidatura”, señaló.

Ante esta imposibilidad técnica de excluirlo de la Lista 6, el presidenciable lanzó una advertencia directa a los pobladores de Ñacunday para que no voten por dicha figura en los próximos comicios.

El operativo

Alberto Giménez Martínez fue capturado en Brasil mientras guiaba un camión en cuyo doble fondo se hallaron 81 kilos de cocaína. Según el reporte, la droga tenía como destino final el estado de Minas Gerais.

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Wiens aseguró que, al momento de la inscripción de candidaturas, Giménez no contaba con antecedentes policiales ni judiciales. No obstante, recalcó que un movimiento político no debe ser un “refugio para la ilegalidad” y pidió que todo aquel vinculado a estructuras criminales se someta a la justicia.