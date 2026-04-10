Paraguayos caen con 698,2 kilos de cocaína en cuatro días en Brasil; uno es precandidato colorado

El procedimiento más reciente realizado en la madrugada de este viernes por agentes de la Policía Rodoviaria Federal (PRF), permitió interceptar un camión sobre la BR-369, entre las ciudades de Cascavel y Corbélia.

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El vehículo, conducido por un paraguayo de 35 años, transportaba una carga legal de arroz, pero tras una inspección exhaustiva, detectaron 288 kilos de cocaína y 83 kilos de hachís ocultos entre las bolsas. El perjuicio económico al crimen organizado fue estimado en unos 20 millones de reales, en esta intervención.

Otro golpe importante se produjo el martes por la mañana, en Santa Tereza do Oeste, las autoridades incautaron 230 kilos de pasta base de cocaína distribuidos en dos vehículos. En uno viajaban un paraguayo de 27 años con una adolescente brasileña, mientras que en el otro se encontraba otro ciudadano paraguayo de 26 años.

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En tanto que el pasado miércoles, en la BR-277, en Santa Terezinha de Itaipu, la PRF incautó 99,2 kilos de cocaína que eran transportados en una camioneta Kia. En el rodado viajaban una pareja joven, ambos de 21 años, y un bebé. La droga estaba escondida en un compartimiento oculto en el piso del vehículo.

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Candidato colorado entre los detenidos

A estos casos se suma otro operativo llevado a cabo por la Policía Civil en San Miguel de Yguazú, donde el precandidato a la concejalía en el distrito de Ñacunday (Alto Paraná) por Colorado Añetete, Albert Giménez Martínez, fue detenido con 81 kilos de cocaína escondidos en un compartimiento bajo la cabina de su camión. Esta carga tenía como destino final el estado de Minas Gerais.

El supuesto narcopolítico aparece como precandidato a concejal en la opción número 6 por el movimiento Colorado Añetete, integrando la lista que apoya la postulación de José Cano a la intendencia.

Asimismo, los intervinientes habrían hallados datos relevantes en el celular del detenido que vincularían a otro precandidato a la concejalía por la misma lista.

En total, durante esta serie de procedimientos, las autoridades brasileñas lograron incautar 698,2 kilos de cocaína (incluyendo pasta base), lo que representa un duro golpe económico al crimen organizado.

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Lucha contra el narcotráfico sigue sin dar señales visibles

En contraste, del lado paraguayo, específicamente en Alto Paraná, los operativos no arrojaron resultados relevantes durante la semana, tanto por parte de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) como de la Policía Nacional, lo que deja en evidencia con los procedimientos que se realizan en las rutas del otro lado de la frontera.