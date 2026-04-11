“Bukele’i” desafía a Sole a encuesta y le cuestiona alianza con cómplices de Nenecho

Franco señaló que desde hace 13 días, desde diferentes plataformas, ha invitado a Soledad Núñez, ex ministra de la Vivienda (2014-1018), a medirse en una encuesta antes de cumplirse los plazos electorales para renunciamientos.

Su desafío también fue dirigido al senador Rafael Filizzola (PDP), colaborador de Núñez y quien acusa a Franco de ser un divisor del cartismo con parientes en la lista de concejales de Honor Colorado.

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“Yo soy una figura nueva y para dar a conocer que existe una opción no tradicional necesito presentar mis propuestas en el plazo establecido para propagandas electorales. Por eso era injusto que hagan desaparecer a todos casi un año antes”, dijo Franco.

Desde sus redes sociales, ‘Bukele’i’ señaló que los más beneficiados por este gobierno son concejales cómplices del exintendente Oscar ‘Nenecho’ Rodríguez hoy aliados a Núñez “que deberían estar presos y hoy se creen con el derecho de imponer candidaturas, sabiendo que sus votos irán nuevamente al oficialismo”.

“Dicen ser el cambio de aquello que ellos mismos gobiernan desde hace 25 años. Obviamente, no quieren el cambio; quieren seguir haciendo sus negocios como siempre lo hicieron. No considero que ese grupo sea oposición: siempre se acomodaron”, aseveró.

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Dijo esto en alusión a los concejales liberales liderados por Augusto Wagner, quien varias veces apoyaron y blanquearon al exintendente Rodríguez. Wagner lleva 25 años en la Junta Municipal y busca de nuevo la reelección.

Franco dijo que “lastimosamente, uno debe medirse con los mismos de siempre porque no hay balotaje”.

Prometió que si pierde en la encuesta, renunciará a su candidatura y volverá al sector privado. “La gente habrá elegido su propia desgracia, eso también es democracia”, manifestó.

No obstante, señaló que de existir la oportunidad de medirse con Núñez y ganar, esa será la única forma de que “la gente nueva pueda sacarle a patada a todos sus parásitos”.

También repudió que el senador Rafael Filizzola lo califique de divisor y cartista, y agregó que su postura es la no apoyar a delincuentes ni aceptar cargos.

Núñez y la reelección

“No te olvides de que tu candidata estuvo todo el período de Cartes; al finalizar, apoyó su reelección, luego recomendó a Santi Peña y más tarde a Nenecho. Después de 10 años de acomodo, creímos que podía arrepentirse, pese a todo el dinero que ya acumuló. Pero nuevamente se alió con Wagner y, literalmente, se pegó a Ramón y a otros, cómplices de la situación de la ciudad desde hace 25 años”, espetó Franco.

Las internas municipales son el 7 de junio y las elecciones municipales son el 4 de octubre.