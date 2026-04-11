Política
11 de abril de 2026 - 14:48

“Bukele’i” desafía a Sole a encuesta y le cuestiona alianza con cómplices de Nenecho

Rodrigo Francisco Franco Arriola.
Rodrigo Francisco Franco.ABC Color

El candidato opositor a la intendencia de Asunción por la Democracia Cristiana, Rodrigo “Bukele’i” Franco cuestionó que Soledad Núñez, aspirante de la alianza opositora, rechace medirse con él en una encuesta y que las fuerzas “tradicionales” que la apoyan quieran imponerla como la única en campaña. Afirmó que Núñez sigue siendo cartista y que se alió a los ediles liberales, liderados por Augusto Wagner, cómplices del exintendente Óscar “Nenecho” Rodríguez.

Por ABC Color

Franco señaló que desde hace 13 días, desde diferentes plataformas, ha invitado a Soledad Núñez, ex ministra de la Vivienda (2014-1018), a medirse en una encuesta antes de cumplirse los plazos electorales para renunciamientos.

Su desafío también fue dirigido al senador Rafael Filizzola (PDP), colaborador de Núñez y quien acusa a Franco de ser un divisor del cartismo con parientes en la lista de concejales de Honor Colorado.

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“Yo soy una figura nueva y para dar a conocer que existe una opción no tradicional necesito presentar mis propuestas en el plazo establecido para propagandas electorales. Por eso era injusto que hagan desaparecer a todos casi un año antes”, dijo Franco.

Desde sus redes sociales, ‘Bukele’i’ señaló que los más beneficiados por este gobierno son concejales cómplices del exintendente Oscar ‘Nenecho’ Rodríguez hoy aliados a Núñez “que deberían estar presos y hoy se creen con el derecho de imponer candidaturas, sabiendo que sus votos irán nuevamente al oficialismo”.

Augusto Wagner y Soledad Núñez.
Augusto Wagner y Soledad Núñez.

“Dicen ser el cambio de aquello que ellos mismos gobiernan desde hace 25 años. Obviamente, no quieren el cambio; quieren seguir haciendo sus negocios como siempre lo hicieron. No considero que ese grupo sea oposición: siempre se acomodaron”, aseveró.

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Dijo esto en alusión a los concejales liberales liderados por Augusto Wagner, quien varias veces apoyaron y blanquearon al exintendente Rodríguez. Wagner lleva 25 años en la Junta Municipal y busca de nuevo la reelección.

Franco dijo que “lastimosamente, uno debe medirse con los mismos de siempre porque no hay balotaje”.

Prometió que si pierde en la encuesta, renunciará a su candidatura y volverá al sector privado. “La gente habrá elegido su propia desgracia, eso también es democracia”, manifestó.

No obstante, señaló que de existir la oportunidad de medirse con Núñez y ganar, esa será la única forma de que “la gente nueva pueda sacarle a patada a todos sus parásitos”.

También repudió que el senador Rafael Filizzola lo califique de divisor y cartista, y agregó que su postura es la no apoyar a delincuentes ni aceptar cargos.

Núñez y la reelección

“No te olvides de que tu candidata estuvo todo el período de Cartes; al finalizar, apoyó su reelección, luego recomendó a Santi Peña y más tarde a Nenecho. Después de 10 años de acomodo, creímos que podía arrepentirse, pese a todo el dinero que ya acumuló. Pero nuevamente se alió con Wagner y, literalmente, se pegó a Ramón y a otros, cómplices de la situación de la ciudad desde hace 25 años”, espetó Franco.

Las internas municipales son el 7 de junio y las elecciones municipales son el 4 de octubre.