“Azulgranas” blanquean a Nenecho su desastrosa gestión en 2024: intendente no dio la cara

Con 14 votos a favor y cinco en contra, la Junta Municipal de Asunción le aprobó al intendente, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR- cartista), el informe de su gestión al cierre de 2024. En una nueva edición del “pacto azulgrana”, colorados -oficialistas y disidentes- y liberales, blanquearon la desastrosa gestión de Rodríguez durante el año pasado. La mayoría de ellos, además, se opuso a que el voto sea nominal.

De la bancada cartista, votaron a favor de la aprobación de la rendición de cuentas: Luis Bello (presidente), Juan Carlos Ozorio, Mariano Cáceres (vicepresidente), Miguel Sosa y René Calonga. Los también cartistas César “Ceres” Escobar y Nasser Esgaib se abstuvieron de votar. Javier Pintos (ANR-cartista) se ausentó de la sesión por motivos de salud. La bancada colorada no cartista aportó para la aprobación de la gestión los votos de: Marcelo Centurión, Jesús Lara, Arturo Almirón, Juan José Arnold, y Carlos González. La concejala Rosanna Rolón (ANR- independiente) también se ausentó de la sesión.

Lea más: ¿Y los bonos? Nenecho volvió a “patear” la fecha para entrega de la plaza Naciones Unidas

La bancada liberal, por su parte, se dividió. Los concejales Augusto Wagner, Ramón Ortíz y Félix Ayala le dieron al intendente de Asunción los 3 votos que requería para alcanzar con holgura la aprobación. En contra de la gestión de Rodríguez votaron solamente cinco concejales. Parte de la bancada de Patria Querida, Álvaro Grau, Paulina Serrano y Pablo Callizo - Jazmín Galeano estuvo ausente- y la minoría de la bancada liberal, Humberto Blasco y Fiorella Forestieri.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Pese a la presencia de todo su equipo de comunicación institucional que anticipaba su comparecencia , el intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista), evitó dar la cara ante la Junta Municipal. Con esta actitud, Nenecho no solo le hizo el vacío al legislativo municipal, sino, sobre todo, evitó responder a los cuestionamientos que se le hizo a su gestión.

Baja ejecución de obras, frente a alto endeudamiento

El concejal Álvaro Grau (PPQ) volvió a cuestionar que durante el 2024, la administración haya ejecutado apenas US$ 13 millones en inversiones físicas, monto que representa apenas el 12% del presupuesto de inversión en ese concepto. Grau calificó de inaceptable esta situación, “cuando tenemos una ciudad que a gritos clama por inversión en obras, que los asuncenos, todos los días y por todos los medios a su alcance, reclaman”.

Grau recordó que frente a esta realidad, el año pasado, el faltante de los bonos para obras no solo se mantuvo, sino que creció. “El faltante en materia de bonos el año pasado creció de G. 500.000 millones a G. 506.000 millones, según los documentos arrimados a la Junta Municipal por la Intendencia”, reclamó.

Lea más: Nenecho recaudó menos del 50% de lo esperado en 2024: ¿culpa del contribuyente o mala gestión?

Además, Grau se reafirmó en su denuncia de que Rodríguez, supuestamente, habría utilizado G. 8.700 millones del dinero Fonacide -blindado por ley del Congreso- para otros fines a los establecidos en la Ley N° 4.758. El concejal opositor había hecho esta denuncia luego de contrastar las licitaciones adjudicadas entre 2020 e inicios de 2025, con los cheques emitidos desde las cuentas de Fonacide. Según su denuncia, de los G. 11.300 millones pagados durate ese periodo, solo G. 2.660 millones tenían respaldo en una licitación adjudicada.

Grau insistió en señalar que la administración de Rodríguez le debe G. 8000 millones a la Dirección de Beneficencia y Ayuda Social(Diben), producto del cobro de cánones a los juegos de azar; G. 289.000 millones al Estado Central, correspondiente al 15% del impuesto inmobiliario, establecido en la Constitución; y a la Caja Municipal, que le reclama unos G. 32.000 millones de duda de administraciones pasadas, además de los 3 meses de atraso que corresponden a este año.

“Préstamos mau”, insiste Grau

El concejal Grau insistió también en calificar de espurios los préstamos a corto plazo que el intendente obtuvo de bancos privados el año pasado. " Los préstamos fiduciarios que se aprobaron el año pasado son ’mau‘, porque acá a la Junta Municipal ni siquiera vinieron los contratos. Es muy clara la Ley Orgánica Municipal, que dice que la Junta Municipal es la que tiene que aprobar u homologar cualquier contrato de prestación de servicio o de bienes, por la Intendencia Municipal”, reclamó.

“Acá en esta Junta Municipal nunca obraron esos contratos que firmó el intendente con tres entidades financieras, por ende, son préstamos espurios y están contemplados dentro del balance. Dice G. 279.000 millones de préstamos a corto plazo, que no sabemos ni siquiera qué garantías se pusieron”, reclamó.

Lea más: Nenecho aplazado: infraestructura y recolección de basura, reclamos ciudadanos prioritarios

“Como si todo esto fuera poco, el ejercicio cerró con una pérdida multimillonaria y se gastaron el año pasado US$ 108 millones entre sueldos y pago de intereses por la deuda y solamente US$ 13 millones en obras. Es una locura plantear una aprobación con todas estas inconsistencias, fingir demencia y que todo siga adelante”, agregó Grau.

El concejal opositor remarcó que, hasta la fecha, “el intendente se niega a transparentar qué hizo con todo ese dinero de bonos que están desaparecidos de las cuentas bancarias” y consideró que, además de rechazar el balance, la Junta debería haber pedido “más información para poder echar más luz a esta debacle financiera y estructural”.

Nenecho requerirá nuevo préstamo, advierten

El concejal Humberto Blasco (PLRA), por su parte, advirtió que la situación financiera que se desprende del análisis de la documentación entregada por el intendente es más grave de lo que parece. “No vamos a poder llegar a este fin de año sin un nuevo préstamo”, advirtió.

“La Municipalidad no puede cubrir sus obligaciones a corto plazo con sus activos líquidos (dinero disponible), lo cual representa un riesgo operativo importante. La deuda representa el 58% del patrimonio neto y el total de activos. O sea, el 58% de nuestro patrimonio está comprometido en deudas, lo cual representa un reto importante para tener en cuenta y revertir”, agregó.

Lea más: Asunción: Nenecho pagó a contratados US$ 48,8 millones, el triple de lo que invirtió en obras

Blasco señaló que las actuales condiciones financieras de la Municipalidad ya no se limitan a un déficit temporal de caja, sino a un déficit estructural que no se puede cubrir con los ingresos corrientes. “Tenemos que asumir la situación financiera de la Municipalidad de Asunción y tomar otro rumbo”, reclamó.

El concejal Blasco resaltó que la única salida que encuentra a esta situación es la negociación de la deuda de la Municipalidad a plazos más grandes para que el pago de las cuotas no afecte su funcionamiento. Al mismo tiempo, alentó a que se tomen medidas para que la recaudación no se polarice en los periodos de inicio y fin del año, a modo de otorgar más liquidez a la Comuna todo el año.

Justificaron gestión, pero se lavaron las manos

Pese a contar con una amplia mayoría de votos, pocos fueron los conejales que defendieron a viva voz la gestión del intendente, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista). El presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, Jesús Lara (ANR-no cartista), limitó la defensa del dictamen a favor al señalar que se respondieron a todas las consultas realizadas por los concejales, las que consideró satisfactorias.

Lara reconoció que el análisis que hizo la Comisión de Hacienda fue “por muestreo”, hecho que justificó al señalar que no cuentan con “un equipo técnico que haga un trabajo profundo. Lo que coincidimos con los colegas es que este balance demuestra la realidad financiera de la Municipalidad de Asunción (...) se ven reflejados los resultados reales de la Municipalidad”, expresó.

Lea más: Nenecho gastó el 60% del presupuesto municipal en salarios

Pese a asegurar que, para la Comisión “no se ocultó información” ni se ha “maquillado el balance”,en el texto del dictamen, encomendaron a la Intendencia Municipal la realización de una Auditoría Financiera Externa, como lo establece la Ley 3.966/10 Orgánica Municipal”.

Además, el dictamen deja “expresa constancia”, que “de la integridad de los documentos de respaldo adjuntos al presente mensaje, son responsables las autoridades de la Administración Municipal que proveyeron dichas informaciones”. Agregan que la documentación entregada deberá “ser sujeta a verificaciones posteriores por parte de organismos especializados del control y/o auditorias contratadas para el efecto, conforme lo prevé la norma legal”.

Aprobación “express”, antes de Semana Santa

El pasado 1 de abril, la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Junta Municipal recibió a parte del Gabinete del intendente, Óscar “Nenecho Rodríguez (ANR- cartista), que defendió el informe de su gestión 2024. De la documentación entregada a la Junta se desprendió que, de los más de G. 506.000 millones que debían figurar como saldo de bonos para obras, en las cuentas bancarias destinadas para ese dinero ya solo quedaban G. 804 millones.

Lea más: Nenecho, ¿y los G. 500.000 millones? Apenas quedan G. 804 millones en bonos para obras, según balance 2024

Además, de la ejecución presupuestaria entregada entre los documentos de la rendición de cuentas, se constató que, durante 2024, Rodríguez destinó el 60% del presupuesto en salarios. De los US$ 159,6 millones que ejecutó, US$ 92,6 fueron a parar a ese servicios personales. De ese dinero, US$ 48.8 millones fueron a parar al pago de contratados. En tanto, en obras, se invirtieron solamente US$ 13 millones.

Los contribuyentes asuncenos aportaron, solo en concepto de mantenimiento de calles, US$ 14 millones, mientras tanto, el intendente mantiene gran parte de la infraestructura vial en ruinas. En concepto de recolección de basuras, los contribuyentes asuncenos aportaron US$ 27,8 millones, servicio que el intendente prestó de forma desastrosa. Una encuesta realizada por Codeasu mostró alta insatisfacción ciudadana en ambos ítems.

Pese a la narrativa de Rodríguez, que insiste en culpar a los contribuyentes de la situación financiera de la Municipalidad, las cifras de su informe de gestión lo desmienten. Aunque Nenecho recaudó solo el 48% de los US$ 293 millones que tenía presupuestado captar en 2024, este déficit no está en la recaudación tributaria, en la que se alcanzó un 97% de lo que se pretendía obtener, sino en aquellos ingresos que dependían de su gestión. Es decir, los asuncenos cumplieron su parte, pero el intendente no.