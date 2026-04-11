¿Cuánto declaró como gasto de campaña el narco concejal detenido en Brasil?

Alberto Giménez Martínez fue capturado en Brasil mientras guiaba un camión en cuyo doble fondo se hallaron 81 kilos de cocaína. Según el reporte, la droga tenía como destino final el estado de Minas Gerais.

En su Declaración de Ingresos y Gastos de Campaña (DIGC), un documento público y obligatorio que cada candidato remite al Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), Giménez Martínez declaró que su principal actividad económica es ser chofer particular.

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En cuanto a lo que dispone como gasto de campaña electoral, registró que solo cuenta con ahorros por G. 4.500.000 en dinero en efectivo.

Por otro lado declaró G. 0 sobre cuentas en bancos, donaciones y prestamos.

Declaró además que no posee inmuebles pero si un vehículo que destinará en la campaña electoral al “traslado de personas”. Los datos de dicho vehículo se encuentran protegidos por la Justicia Electoral.

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Por otro lado en su Declaración de Intereses Económicos Vinculados (DIEV), otro documento obligatorio, declaró no tener acciones empresariales o cualquier tipo de participación.

Arnoldo Wiens, precandidato a la Presidencia de la República para el 2028 por el movimiento Colorado Añeteté, ya exigió públicamente la renuncia de Alberto Giménez.

Pese a la exigencia, Wiens reconoció una limitación jurídica: los plazos electorales ya vencieron y las listas están oficializadas ante el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE). Al no poder modificar la nómina de forma administrativa, admitió que la decisión recae exclusivamente en el involucrado. “Él es dueño de su candidatura”, señaló.

Ante esta imposibilidad técnica de excluirlo de la Lista 6, el presidenciable lanzó una advertencia directa a los pobladores de Ñacunday para que no voten por dicha figura en los próximos comicios.