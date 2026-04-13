Vallejo renuncia a “bastardeada” comisión de Asuntos Constitucionales, tras 8 años

“Casi 8 años después de que estoy en la Comisión de Asuntos Constitucionales, presento mi renuncia porque es esta es una comisión donde se deben analizar las cuestiones de manera técnica, no por sentimientos partidarios o lealtades personales. En ese sentido, los últimos sucesos han indicado que no se cumple ya con los presupuestos de la existencia de esta comisión”, argumentó Vallejo.

De un tiempo a esta parte, coincidente con la asunción del cartista José Rodríguez de la presidencia, la Comisión de Asuntos Constitucionales decayó en su productividad y nivel de debate, e incluso, a duras penas pocas veces se lograba el quorum para sesionar, siendo los más asiduos en asistir Vallejo, el liberal Jorge Ávalos Mariño y el presidente José Rodríguez.

Sin embargo, lo que colmó el vaso para Vallejo fueron los debates respecto a los pedidos de interpelación, donde los cartistas prefieren fungir de defensores de cuestionados cartistas antes que de la Constitución Nacional.

Hizo referencia al pedido contra el titular del Instituto de Previsión Social (IPS), Jorge Brítez y al del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), Juan Carlos Baruja, donde pese a reunirse los requisitos constitucionales para la interpelación, los cartistas dictaminaron en contra.

“Existe un un sector presidido por el presidente de la comisión donde dictaminan en contra. Si les gusta o no les gusta es una cuestión que deben decidirlo en el pleno, conforme a las indicaciones que reciban de su bancada, pero en la Comisión de Asuntos Constitucionales hay que respetar la Constitución", reclamó la diputada y exfiscal.

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También se sintió ofendida por la férrea defensa -a su criterio a base de mentiras- de Rodríguez al titular de IPS, ya que alegan que Brítez compareció en reiteradas ocasiones y “respondió todo”, cuando en realidad, Vallejo participó de todos esos encuentros y el presidente de IPS no pudo responder ni la mitad.

“Está bien que quiera defender lo indefendible, pero creo que dentro de las comisiones debemos tratar de mantener la integridad de lo que representa una comisión tan importante”, insistió.

La misma fue enfática en que antes (incluso en la presidencia de otros colorados) “se respetaban los criterios técnicos”, a diferencia de ahora, donde se esgrimen cuestiones ridículas que ella ya no está dispuesta a validar ni legitimar dando quorum.

“Yo creo que ya no tengo nada que hacer en esa comisión, así que dedicaré mi tiempo a comisiones donde se discutan a otro nivel las cosas”, consideró.