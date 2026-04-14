El PLRA tendrá un administrador de 25 años y una secretaria general de 30 años, promete Dionisio

El senador Dionisio Amarilla, aspirante a la presidencia del PLRA por el movimiento Diálogo Azul prometió cupos para jóvenes y mujeres durante su discurso en un acto político en Pilar en apoyo a la candidatura de Gloria Zárate, precandidata a intendenta de Guazú Cuá.

Durante su alocución recordó su expulsión del Senado en 2019 así como su expulsión del PLRA en 2024. “Es imposible construir el futuro con expulsiones, con amenazas, por sobre todas las cosas, cerrándole las puertas a la gente”, señaló.

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Agregó que por ello cuando llegue a la presidencia partidaria designará a un profesional menor de veinticinco años como administrador, emulando la oportunidad que los rectores de la UNA le dieron a él. “Estoy decidido también a que la secretaria general del partido sea una dama con menos de treinta años”, aseveró.

El encuentro se realizó en el Hotel Las Hortensias, con la presencia de dirigentes y precandidatos del departamento.

Los dirigentes que participaron fueron Gloria Zárate, precandidata a intendenta de Guazú Cuá, Hugo Villalba, candidato a concejal y presidente de comité, Luis Benjamín Ríos, precandidato a intendente de Isla Umbú, Patricia Caballero, candidata a miembro del Directorio Departamental, Ever Montañez, candidato suplente a miembro del Directorio, Cinthia Recalde candidata a concejal de Pilar y Teresa Espinoza candidata a concejal de Isla Umbu.

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PLRA tiene problema político, no financiero

Por otra parte en una conferencia de prensa, Amarilla sostuvo que “el PLRA no tiene un problema financiero, tiene un problema de liderazgo y vocación de poder” .

“Ya tengo conversaciones avanzadas con los bancos y vamos a sanear la administración financiera del partido. Ese no es el problema. Hoy el PLRA no tiene conducción, no tiene ideas y no tiene vocación de poder. Yo estoy preparado para asumir ese desafío”, expresó Amarilla.

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El senador dijo además que como primera resolución que se aprobará dentro del PLRA es regresar la paridad del 50% a las mujeres en cargos electivos y administrativos en la necesidad de participación de la mujer en la política.

El PLRA había aprobado la paridad en listas en la convención de 2022 y solo se usó en las internas partidarias con miras a las elecciones generales del 2023. En diciembre de 2025 otra convención eliminó la paridad y redujo la participación obligatoria mínima de las mujeres al 20% en listas plurinominales.