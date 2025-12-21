PLRA aprueba reducción del 20% en la participación mínima de mujeres en candidaturas legislativas

La aprobación de la modificación del estatuto interno del PLRA tuvo lugar est durante una sesión extraordinaria de convencionales llevada a cabo en el coliseo cerrado El Cerrito de Coronel Oviedo. La primera convocatoria fue a las 9:00 y estuvieron presentes 180 convencionales. Posteriormente, a las 10:00, se realizó un segundo y último llamado, en el que se constató la presencia de 250 convencionales, dando quórum legal a la sesión.

La sesión estuvo presidida por el presidente del partido, Hugo Fleitas, la vicepresidenta Alba Talavera y el diputado nacional Antonio Buzarquis. Tras un amplio debate y fuertes tensiones entre los oradores, se llevó primeramente a votación la primera moción, que consistió en la modificación del estatuto, la cual fue aceptada por amplia mayoría.

Posteriormente, se llevó a cabo la votación de la segunda moción, que consistió en reducir al 20% la candidatura mínima para mujeres en las listas legislativas para las elecciones internas del partido.

Tras el estudio y aprobación del único punto del orden del día, que fue la modificación del estatuto partidario en materia de conformación de listas para cargos plurinominales, específicamente en sus artículos 69, 103 y 104, el presidente Hugo Fleitas decidió dar por terminada la sesión.

Fleitas señaló que se tomó la decisión de modificar algunos artículos del estatuto partidario con el objetivo de adecuarlos al Código Electoral, en cuanto a la participación mínima del 20% en los cargos legislativos del país.

Añadió que también se modificó el sistema de elección de autoridades partidarias para los comités del partido. En ese sentido, indicó que los comités, que son más de 400, pasarán a tener entre 12 y 13 integrantes.

Reiteró que el objetivo del PLRA es que la oposición conquiste en octubre del próximo año 100 intendencias de los 262 municipios que tiene el país.

Una de las convencionales de Ñemby, Carmen Mendoza, opinó que reducir el número de cupos para mujeres en listas legislativas es un gran retroceso para el partido y responsabilizó a Fleitas.

Dijo que es una vergüenza que solo se otorgue un 20% a las mujeres y que se replique el mismo sistema del Partido Colorado.

Al término de la convención se registraron empujones y discusiones entre el senador Ever Villalba y el presidente del partido, Hugo Fleitas. Villalba fue a reclamar con vehemencia la actitud del presidente tras la aprobación de la modificación del estatuto.

El senador Ever Villalba dijo que la situación demuestra una conducción mediocre e irresponsable de Hugo Fleitas, quien —según afirmó— no debate y se somete a imposiciones externas. Agregó que lejos quedaron las grandes convenciones del pasado, donde las autoridades permitían debatir y consensuar con todos los sectores.

Aseguró que desde el inicio solicitó ser uno de los oradores, pero que el presidente no le permitió hacer uso de la palabra.

Añadió que al final de la reunión solo se acercó a saludar al presidente Fleitas, pero que este, por temor, pidió a los guardias que lo apartaran del lugar.