Gran Hermano: “No tenemos por qué tomar acciones” dice Bachi sobre el caso Rivas

“Nosotros no tenemos por qué tomar decisiones. La Fiscalía es la que tiene que hacer (las investigaciones)”, sostuvo insistentemente y sin salirse del libreto el presidente del Senado, Basilio “Bachi” Núñez (ANR, HC), que adelantó que no piensan tomar ni una medida luego de que el propio Fiscal General del Estado, Emiliano Rolón confirmara que recibió a comunicación oficial de la fiscal Patricia Sanchez de que fue amenazada por el senador cartista Hernán Rivas para que no apele contra su “blanqueo” en el caso por supuesto título falso de abogado.

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El argumento de “Bachi” es tan contradictorio, que reconoció que es “gravisimo” que su correligionario haya amenazado a una fiscal, pero por dicha gravedad precisamente no harían nada al respecto.

“Precisamente por la gravedad, porque es gravísimo, nosotros no tenemos que interferir. (como) la clase política. Nosotros debemos dejar trabajar (a la Fiscalía)“, insistió el presidente del Congreso.

“Bachi” Núñez, el mismo que votó para echar del Senado a la senadora opositora Kattya González en base a una denuncia de supuesto tráfico de influencias que luego la Fiscalía desestimó por falta total de argumentos, ahora se dice respetuoso del trabajo de la justicia para apañar a Rivas.

Insistió que en este caso donde se confirmaría el “uso indebido de influencias fehacientemente comprobado” y por ende causal de pérdida de investidura, la presunta amanaza de Rivas a la fiscala que indaga su caso no es ingerencia sobre otro poder, sino que “interferencia va a ser si yo le convoco al fiscal general, si yo le convoco a la fiscal Patricia Sánchez, eso va a ser interferencia”.

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“Gran Hermano”: No quiere conocer a su compañeros

Bachi incluso ni siquiera está interesado en conocer a los supuestos compañeros de Rivas, a los cuales se habría comprometido a presentar a la bancada de Honor Colorado en Senado, según afrmó ayer el senador cartista Juan Carlos “Nano” Galaverna.

Yo adelanto, yo no me voy a prestar a convertir el Senado en una especie de Gran Hermano. No corresponde al Poder Legislativo, convocar a compañeros, a docentes de ningún legislador para presentarle a la prensa o a la ciudadanía. Debemos ser respetuosos. En todo caso, si se está haciendo una denuncia nueva, corresponde al Poder Judicial a la Fiscalía convocarle a esas personas", dijo. Bachi.