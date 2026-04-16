Deben irse ambos: Rivas por amenazar y el Fiscal General por ser una “vergüenza”, dice Vallejo

La diputada Rocío Vallejo (Partido Patria Querida) destacó que tras darse a conocer la nota en la cual se comunicó al fiscal general del Estado, Emiliano Rolón la presunta amenaza del senador cartista Hernán Rivas a la fiscal Patricia Sanchez, el Senado debe proceder a la pérdida de investidura del cartista. El propio Rolón confirmó a ABC la mención nominal del senador.

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“Con esta confirmación a través de la difusión de la nota de la fiscal donde ella pone el nombre y apellido de quién recibió a través de una tercera persona la amenaza de Hernán Rivas, corresponde directamente eh la pérdida de investidura”, afirmó Vallejo.

La misma remarcó que por menos que esto echaron en este periodo a los exsenadores Kattya González (Opositora independiente) y los exaliados cartista Javier “Chaqueñito” Vera y Norma Aquino (alias Yami Nal).

Remarcó que es “gravisimo” que una fiscal reciba una amenaza de un político al que investiga, y más grave es que el Fiscal General del Estado no la proteja como corresponde, y al contrario, sea “defensor” del legislador.

Esto ya que primeramente el Fiscal General pretendió negar que Rivas haya sido mencionado como autor de la amenaza, pero luego, cuando se dio a conocer la nota en la que se le comunica, se vio forzado a confirmarlo.

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“Este señor (Emiliano Rolón) debería irse también, debería renunciar (...). El bochorno por el cual pasó en menos de 10 a 15 minutos en esta mañana ya no tiene sustento. Negó categóricamente y yo lo escuché por un medio de prensa, que en la nota dijese el nombre del senador que estaba amenazando a la fiscal. Luego se difunde la nota con el nombre y él no tuvo más que admitir que sí, que tenía nombre la nota", dijo.

No es la primera vez que Vallejo reprocha la “inutilidad” del Fiscal General y pide su renuncia por dignidad, pero en esta ocasión cree especialmente grave que Rolón desproteja a una fiscala para defender al legislador.

“Este fiscal general del Estado es una vergüenza para la República del Paraguay, nos deja mal parado como país. Vengo sosteniendo hace muchísimo tiempo, él lo único que hace es que esta inseguridad jurídica en la cual vive la República del Paraguay sea cada vez más profunda", sostuvo.

Dijo no entender el motivo por el cual el cartismo sigue sosteniendo a Rivas y porqué hasta el fiscal general del Estado los apaña.

“Hernán Rivas estuvo protegido en su momento por la Cámara de Diputados, está protegido por la Cámara de Senadores, estuvo protegido por el jurado, estuvo protegido por un Tribunal en mayoría (por los jueces Delio Vera Navarro y Bibiana Benítez) y ahora está protegido por el fiscal general del Estado”, dijo.

Finalmente, como abogada le sugirió al Fiscal General del Estado mecanismos legales para atacar el presunto título falso de Rivas.

“El fiscal general del Estado, si fuese tan guapo, porque él pasa dando clase de derecho procesal penal, tiene que activar la acción que corresponde al fiscal civil y demandar a la Universidad Sudamericana por redargución de falsedad con relación a esos títulos. La Fiscalía General del Estado tiene la potestad de activar también el ala civil, por decirlo, para atacar este título que tanto daño está causando a todo el sistema”, finalizó diciendo la parlamentaria.