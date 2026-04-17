Sole Núñez busca emular coalición alemana que unió minorías enfrentadas y triunfó

La reunión se llevó a cabo en la noche del jueves entre referentes de la mesa Unidos por Asunción, alianza opositora que apoya la candidatura a la intendencia de Asunción de Soledad Núñez.

La reunión se celebró en el Puesto de Comando del Partido Patria Querida, en el marco de una jornada de trabajo y coordinación de la campaña de Núñez.

El encuentro contó con la participación del senador Eduardo Nakayama; el gobernador de Central Ricardo Estigarribia (PLRA, Nuevo Liberalismo); el presidente del Partido Patria Querida (PPQ), Stephan Rasmussen; la diputada Rocío Vallejo (PPQ); así como autoridades partidarias y referentes del espacio.

También reapareció Fernando Camacho, en representación del Partido Encuentro Nacional (PEN). Este había dejado la presidencia de la agrupación durante el escándalo de la Ocupación VIP de Los Jardines de Remansito, en valiosos terrenos estatales sobre la rivera del Río Paraguay.

Lea más: Aceptan renuncia de Fernando Camacho y José Luis Torales es nuevo presidente del PEN

También estuvieron presentes los concejales Álvaro Grau (PPQ), Paulina Serrano (PPQ), Félix Ayala (PLRA) y Fiorella Fiorestieri (PLRA), junto con la presidenta del Partido Revolucionario Febrerista (PRF), Josefina Duarte, y el presidente del Partido de la A, Oti Sánchez.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El encuentro se dió en el marco de un Intercambio de experiencias con Henry Worm y Stefan Schard, diputados por la CDU de Turingia, región del centro de Alemania donde se gobierna mediante coalición. El encuentro fue propiciado por la Fundación Konrad Adenauer.

Se unieron contra la ultraderecha

Según la DW, lo ocurrido en Turingia fue un hecho histórico, ya que los cristianodemócratas alemanes tenían establecido no cooperar con el partido La Izquierda. Finalmente, los conservadores alemanes se comprometieron a tolerar un gobierno de izquierdas en minoría en el “Land” oriental de Turingia para mantener el cordón sanitario a la ultraderecha.

Durante la reunión se compartieron lineamientos de campaña, se analizaron los principales desafíos de la ciudad y se reafirmó el compromiso de seguir construyendo una alternativa sólida para Asunción, basada en el trabajo conjunto y la articulación entre distintos sectores políticos.

Sin embargo, no participaron en esta reunión las fuerzas políticas que apoyaban a la excandidata Johanna Ortega (PPS, Yo Creo, PPC y otros), y que ahora prometieron apoyar a Soledad Núñez.