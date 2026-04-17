“Vamos a deportivizar Asunción” dice Camilo Pérez

Pérez, titular del Comité Olímpico Paraguayo, acudió a la seccional N° 25 encabezando un acto de apoyo a la precandidatura de Carlos Morel Martínez (Lisa 2C opción N° 19).

“Desde el primer día que me lancé para la Intendencia de Asunción, dije: yo voy a ser un intendente que va a andar por los barrios y por las calles. Yo estoy acostumbrado a que cuando prometo, cumplo, y cuando digo, hago”, señaló Pérez.

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“Vamos a deportivizar la ciudad de Asunción, y uno de los barrios a quienes le vamos a ayudar para que mejore sus plazas, es Zeballos Cue. El deporte transforma las sociedades. Yo les digo porque eso es algo que conozco perfectamente”, aseveró el titular del Comité Olímpico.

“Pero necesito el apoyo de todos ustedes. Nosotros hoy estamos seguros que estamos liderando grande los números para la gran victoria del 7 de junio”, recalcó.