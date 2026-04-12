Camilo admite que ANR abandonó a bañadenses y exige a funcionarios cinco votos cada uno

El precandidato a la intendencia de Asunción por el movimiento Honor Colorado, Camilo Pérez, acudió al lanzamiento de campaña para la concejalía de Richard Reichardt, en un hotel. Las internas partidarias son el 7 de junio y las elecciones municipales el 4 de octubre.

Durante su alocución, Pérez pidió a Reichardt trabajar para mejora la vida de los bañadenses. Señaló que le afectó su visita a la seccional N° 34.

“A medida que recorro toda la ribera de la ciudad, digo, señores, ¿por qué le abandonamos tanto a nuestros Asuncenos? Y no hablo de ahora, acá hay un abandono de hace muchos años, que nosotros tenemos que reivindicar con mucho trabajo. Y el Partido Colorado es el partido que marca siempre el cambio”, dijo.

Lea más: HC apoya a Nenecho para rekutu en Capital

Pérez afirmó así que desde Honor Colorado “son el cambio” pese a que el cartismo apoyó a Oscar “Nenecho” Rodríguez (ANR, HC) tras la renuncia de Mario Ferreiro (PRF) en 2019 y también en las elecciones municipales de 2021 hasta que “le soltó la mano” con la intervención de su gestión en junio de 2025.

“Estuve en la seccional 34, una seccional sufrida, del bañado, y realmente le puedo decir cómo nos necesita la ciudad de Asunción”, sostuvo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En otro punto, Pérez se sinceró sobre el ritmo de la campaña electoral. “Estamos a ocho semanas de las elecciones y ahora ya no se duerme, se trabaja el doble”, dijo y agregó “estoy trabajando día a día, sol a sol, empieza muy temprano, mi día termina muy tarde, pero con muchas ganas y mucho orgullo”.

Pidió que cada presente hable con todas las personas conocen y que le pidan votos para Reichardt.

Pide votos a funcionarios

Días previos, Pérez también se reunió con referentes y dirigentes del Sindicato de Obreros de la Municipalidad de Asunción (SIOMA) y del SITRATOMA en la seccional 35, feudo del concejal Marcelo Centurión (ANR, HC) quien busca el rekutú, donde pidió a cada asistente hablar con cinco personas y conseguir sus votos para ganar las elecciones internas.

“Cada día que pasa, nosotros sentimos ya la victoria en nuestra recorrida por la ciudad de Asunción. Para que esta reunión realmente sirva, cada uno de ustedes tiene que hablar con uno, dos, tres, cinco compañeros de trabajo, para contarles que realmente nuestra causa es la causa correcta”, dijo a los presentes.

“Nosotros no vinimos para macanear, y vinimos para ganar, y no la interna, la general”, aseveró.