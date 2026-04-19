Caso Hernán Rivas: “Si el título es falso, corresponde la pérdida de investidura, no un permiso”, afirma diputado opositor

Arnaldo Valdez recordó que esta denuncia no es nueva y que ya había sido puesta sobre la mesa en épocas anteriores, incluso cuando Enrique Bacchetta se desempeñaba como senador.

Según el legislador, este caso expone una problemática mayor que afecta al país: la existencia de las llamadas “universidades de garaje”, que expiden documentos sin el aval académico ni legal correspondiente.

“Lo que corresponde no es un permiso, sino la pérdida de investidura en la Cámara Alta. El solo seguimiento de este caso como si fuera un trámite normal es un error”, manifestó Valdez.

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El diputado enfatizó que, de confirmarse la falsedad del documento, la vía administrativa no es suficiente y que la Justicia debe intervenir para revertir la situación.

“Dependiendo de en qué instancia se resolvió esto, se tiene que ver el mecanismo para poder rever toda vez que este documento sea de contenido falso”, sostuvo.

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Consultado sobre si la Cámara de Senadores tomará cartas en el asunto, Valdez consideró que la presión social y mediática ya está jugando un papel fundamental, lo que derivó en la solicitud de permiso por parte de Hernán Rivas.

Sin embargo, dejó claro que la medida definitiva debe ser la separación del cargo. “Ya, a todas luces, está demostrado por todos los medios que Hernán Rivas no es abogado. Entonces, lo que corresponde es, ante este hecho, la pérdida de investidura”, concluyó.

El legislador espera que tanto los jueces como los pares del senador actúen con la contundencia que el caso requiere y no se limite a una solución transitoria.