Título falso de Hernán Rivas desgasta la imagen del Poder Judicial, afirmó el ministro Ríos

El ministro de la Corte Suprema de Justicia y superintendente de la Circunscripción Judicial de Misiones, Víctor Ríos, dijo que no puede opinar sobre la causa del caso título falso de Hernán Rivas, pero dijo estar preocupado por dicha situación, ya que "desgasta la imagen del Poder Judicial".

“No puedo opinar sobre la causa judicial, porque creo que inclusive hay una inconstitucionalidad planteada. Pero sí, me preocupa y creo que tenemos que acelerar la resolución definitiva del caso. En uno u otro sentido necesitamos cerrar este debate porque finalmente genera un desgaste en la imagen del Poder Judicial”, indicó Ríos.

Señaló que la percepción que se tiene del Poder Judicial en este caso es equivocada, ya que la investigación no está a su cargo y tampoco el ritmo del proceso depende de dicha institución, por lo que no le corresponde la conducción de las diligencias.

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“Sin embargo, actualmente existen algunas acciones y planteamientos que ya están ante la Corte Suprema de Justicia, por lo que vamos a trabajar en acelerar la resolución del caso. En ese sentido, no puedo adelantar nada aún, ya que debemos analizar la cuestión con detenimiento. Sobre esa base, apuntamos a encauzar nuevamente este debate en torno a lo que ha sido el sistema judicial”, agregó el ministro.

Participó del juramento de 13 nuevos abogados, realizado por primera vez en la Circunscripción Judicial de Misiones, junto al ministro de la Corte y superintendente Gustavo Santander Dans.

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En la ocasión, Víctor Ríos también presentó el equipo móvil de consulta de expedientes de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en la que señaló que Misiones es el tercer departamento en ser parte de este plan piloto donde se da accesibilidad para el seguimiento de los expedientes por parte de los profesionales del derecho.

“La iniciativa busca acercar la justicia a la ciudadanía, facilitando que los abogados puedan consultar sus expedientes a nivel local, además de promover un diálogo directo para recibir sugerencias y mejorar el servicio. Se enmarca en un proceso de descentralización y actualmente funciona como un programa piloto que ya se implementó en Paraguarí y Alto Paraná, siendo Misiones la tercera etapa. Posteriormente, se evaluarán los resultados para determinar si se convierte en un sistema permanente”, concluyó Ríos.