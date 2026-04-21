¡Atención, sesenta y cincoañero al volante!: Diputados sanciona ley y pasa al Ejecutivo

La Cámara de Diputados en sesión ordinaria de esta tarde aceptó las modificaciones del Senado y sancionó el proyecto de ley "que establece el diseño del Ñandutí como símbolo de conductor adulto mayor", el cual ahora pasa al Ejecutivo para su promulgación o veto.

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El diputado cartista Saúl González se allanó a los cambios del Senado, al considerar que establecer que la no obligatoriedad de la norma, no afectaba la esencia de su iniciativa.

El mismo alegó que su proyecto “se sustenta en la necesidad de fortalecer a seguridad vial y a la vez de revalorizar una de las artesanías más emblemáticas del país (el ñandutí)”, y que no era ilegal, ya que la propia Ley 5016/14 “de tránsito y seguridad vial” establece condiciones especiales para los conductores adultos mayores.

En tal sentido, mencionó que dicha norma estable que los conductores de 65 años o más deben realizarse el “Test psico-físico” de manera anual para renovar su registro.

Sobre todo en Senado, legisladores como Celeste Amarilla (PLRA) consideraron discriminatorio el hecho de que se tenga que imponer el uso de una calcomanía a adultos mayores, por lo que terminaron aprobando que sea voluntario.

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González alegó que el hecho de eliminar la obligatoriedad no implica un “agravio” a su proyecto, por lo que aceptó los cambios, ya acotó que si iniciativa simplemente busca emular “experiencias exitosas internacionales de países como Japón”.

¿En qué consiste el distintivo?

En el caso de ser promulgado por Santiago Peña, el proyecto plantea que todo adulto mayor de 65 años o más deberá llevar una calcomanía de un ñandutí verde y naranja, y a cambio, “los demás conductores deberán extremar la precaución y la cortesía frente a los vehículos que porten el símbolo“.

Según agrega la ley, el distintivo deberá cumplir con las siguientes especificaciones: