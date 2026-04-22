Misión Electoral de UE dará conclusiones de seguimiento de recomendaciones a Paraguay

La Delegación de la Unión Europea (UE) en Paraguay informó que hoy a las 14:00 se llevará a cabo la conferencia de prensa en la cual se presentará las conclusiones preliminares de la Misión de Seguimiento Electoral de la Unión Europea a cargo del Jefe de la Misión, el parlamentario europeo Gabriel Mato (español).

El encuentro se realizará en el hotel Sheraton Asunción, según el informe.

La nota refiere que Unión Europea “ha enviado una misión de seguimiento electoral (EFM), encabezada por el eurodiputado Gabriel Mato, jefe de la Misión de Observación Electoral de la UE (MOE UE) de 2023″. “El mandato de la EFM es evaluar la implementación de las recomendaciones de la MOE UE 2023 hasta el momento. Este seguimiento contribuye a los esfuerzos de la UE por apoyar la democracia en Paraguay”, refiere el reporte.

Dinero sucio

Tras las elecciones generales de abril de 2023, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea recomendó al TSJE fortalecer el control al dinero sucio; evitar arreos de votantes habilitando más locales y dando transporte gratuito así como “moderar” la desinformación en las redes sociales. Aclaran que no son imposiciones, sino experiencia.

En el dicho documento de 60 páginas deja 20 recomendaciones puntuales.

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Sobre el financiamiento político, Mato dijo que si bien el Paraguay mejoró el control y se aplicaron recomendaciones delas elecciones pasadas, proponen que los partidos reciban el subsidio estatal “antes” delos comicios y no después. Esto a fin debuscar igualdad de condiciones entre partidos y desalentar que las agrupaciones busquen fuentes ilegales definanciación.

También dijo que proponen al Tribunal Superior de Justicia Electoral(TSJE) fortalecer su unidad de fiscalización al financiamiento político con más funcionarios.

En cuanto a los medios de comunicación, dijo que el informe recomienda al Congreso aprobar el proyecto de ley de protección a periodistas y activistas delos derechos humanos. Así también se insiste en despenalizar la difamación en favor de leyes civiles de estándar internacional.

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Redes sociales

Sobre las redes sociales de internet, cuyo contenido no tiene regulación electoral, llamó a actualizar las normas sobre las campañas políticas en línea. Subrayó que no debe haber censura, pero sí una moderación por parte del TSJE y las principales plataformas para evitar las campañas de desinformación o fake news.

No hizo mención a la difusión de propaganda electoral por internet, en la vía pública y medios masivos cuya regulación en fechas fue eliminada por el Congreso.

En otro apartado, recalcó que la ciudadanía, pese a las campañas informativas, no recibió suficiente capacitación sobre el procedimiento de votación, que en estas elecciones generales se hizo con máquinas de votación y desbloqueo de lista.

Agregó que también se debe mejorar la ley sobre el voto asistido especialmente a adultos mayores, para que nadie se aproveche del elector y que sea libre de ser acompañado por alguien de confianza.

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Más locales y buses

En cuanto al día dela votación, el informe recomienda aumentar el número de locales, especialmente en zonas rurales, y mejorar el sistema de transporte público para evitar el arreo de votantes por parte delos partidos políticos.

Remarcan que el arreo debe “desalentarse” y que el Estado facilite el transporte durante la jornada.

El informe también urge aumentar la participación delas mujeres en la política aunque reconoce un aumento leve. Lamenta que se haya vetado la ley de paridad legislativa y que se haya rechazado la ley contra la violencia política a las mujeres.

Finalmente, pidió mayor protección a los pueblos indígenas.