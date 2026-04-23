A un mes de su aprobación, pedido de informes sobre acuerdo migratorio ni siquiera salió de la Diputados

Esta madrugada llegó el primer contingente de 16 extranjeros enviados por el gobierno de los Estados Unidos a nuestro país en el marco de “memorando de entendimiento entre la Comisión Nacional de Apátridas y Refugiados (Conare) de la República del Paraguay y el departamento de seguridad nacional y el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América”, mientras que un pedido de informes aprobado casi un mes quedó cajoneado en Diputados.

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El diputado Cleto Marcelino Giménez (PLRA), que junto a sus correligionarias Del Pilar Vázquez y Dalia Estigarribia habían planteado un pedido de informes a Conare para saber los detalles del acuerdo con EE.UU. que no pasó por el Congreso, afirmó ante la falta de respuesta de Cancillería, solicitarán la reiteración del pedido de informes.

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Sin embargo resulta que el pedido nunca salió de la Cámara de Diputados pese a que la remisión debería ser de mero trámite, requiriendo nada más la firma del presidente de la Cámara de Diputados, el cartista Raúl Latorre.

Llamativamente este pedido de informes lleva cajoneado desde hace 23 días, y la comunicación oficial a la entidad requirida es básica para que empiece a correr al plazo de 15 días establecidos por ley para la respuesta.

La omisión de la remisión fue confirmada tanto en el expediente electrónico del Sistema de Información Legislativa (SILpy) como con fuentes oficiales de Diputados consultadas.

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El pedido de informes aprobado requiere: