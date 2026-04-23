ANR fue humillada en CDE pese a “turbina” de Itaipú, dice Marito

El expresidente de la República (2018-2023) y líder del movimiento Colorado Añetete, Mario Abdo Benítez, acompañó al precandidato a intendente de Ciudad del Este, Gustavo Ovelar, en un recorrido por la capital de Alto Paraná. con miras a las internas municipales previstas el domingo 7 de junio. También participó de la actividad proselitista, el precandidato presidencial Arnoldo Wiens.

En el encuentro, Abdo Benítez fue consultado sobre las chances del Partido Colorado en las elecciones municipales de este año. El expresidente dijo que en los comicios complementarios de noviembre del año pasado, la ANR fue humillada. Aludió a la contundente victoria del Daniel Pereira Mujica (YoCreo), delfín del futuro presidenciable opositor Miguel Prieto. En esa ocasión, Mujica vapuleó al entonces candidato a intendente de CDE, el colorado Roberto González Vaesken.

“Fuimos humillados los colorados acá en Ciudad del Este a pesar de que una turbina de Itaipú se utilizó para las elecciones; y teníamos un buen candidato que era Roberto González Vázquez, uno de los que mejores, imagínense, igual la humillación que sufrió el coloradismo, eso es porque el pueblo elige”, manifestó el expresidente Abdo Benítez.

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Dijo que “mucha gente construye la idea de que el elector puede ser manipulado”. “Puede ser manipulado por mentiras, por engaños, por presión, puede ser en un porcentaje, pero el elector paraguayo cada vez es más maduro y cada vez elige y eso se dio en las últimas elecciones”. expresó Abdo Benítez.

Señaló que el pueblo, con su voto, “está hablando”. “Te dice, yo no confío hoy en las propuestas del partido colorado y yo colorado estoy votando en contra de mi partido, eso te está diciendo, eso se muestra en los resultados. No hay que decir que Marito es malo porque dice una verdad que todos somos testigos en Ciudad del Este”, manifestó.

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“Con los mismos actores de siempre”

Seguidamente, Abdo Benítez dijo que ante esta coyuntura “el coloradismo tiene que cambiar acá internamente”. “Con los mismos actores de siempre no vamos a poder reconstruir esa confianza que a gritos pide el pueblo colorado, no solamente pide a gritos sino que demuestran su voto, su insatisfacción por las propuestas del coloradismo acá en Ciudad del Este”, enfatizó el exmandatario.

Abdo Benítez no mencionó pero el movimiento Honor Colorado postula a Magno Álvarez, quien tiene el apoyo del clan Zacarías, integrado por Justo Zacarías, director paraguayo de Itaipú, su esposa, la diputada Rocío Abed y el senador Javier Zacarías Irún. La esposa del legislador, Sandra McLeod, fue intendenta de Ciudad del Este pero fue destituida en el 2019 por la Cámara de Diputados.

El otro precandidato de HC es Rigoberto Chamorro, quien tiene el respaldo del gobernador de Alto Paraná, César “Landy” Torres (ANR-HC).

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Ovelar, el “cambio real”

En otro momento, el expresidente Mario Abdo Benítez dijo s que el precandidato a intendente de Ciudad del Este por Colorado Añetete, Gustavo Ovelar, representa un cambio real. “Él (Ovelar) tiene compromiso solamente con su comunidad él no va a estar al servicio de nadie más que de su comunidad y de la gente de Ciudad del Este, él no tiene patrón, él no va a dependerle a nadie, él le va a deber su victoria al pueblo esteño, a ese pueblo colorado que históricamente está votando en contra del Partido Colorado. Les insto a ese pueblo a que salga a votar en masa, pero por una esperanza de cambio real”, sostuvo el exgobernante.