Cartismo no logra unidad en algunos distritos y es obligado a abrir listas

El jueves último, en pleno Mburuvicha Róga, y por separado, el movimiento Honor Colorado (HC) oficializó las precandidaturas de Rigoberto Chamorro, apoyado por el gobernador César “Landy” Torres y de Magno Álvarez, con el respaldo del cuestionado clan Zacarías, para la Intendencia de Ciudad del Este, con miras a las internas del 7 de junio próximo. Fricciones internas impidieron la concreción de un solo postulante.

Ante este panorama, el comando de HC habilitó la presentación de hasta dos precandidatos por distrito. Esta situación expone las grietas internas en el oficialismo.

La situación de Ciudad del Este también se registra en ciudad de Concepción, en Luque, en todos los distritos del departamento de Paraguarí, San Lorenzo y Limpio, solo por citar algunas cabeceras departamentales y localidades de nuestro país.

Un ejemplo de ruptura se da en la ciudad de Concepción. Ahí la diputada Virina Villanueva, quien se considera cartista “de primera hora”, apoya la precandidatura del actual concejal Silvio Ayala, quien sería la “opción B” de HC. Mientras que la opción principal (A) es la reelección del intendente Bernardo “Berni” Villalba, quien cuenta con el apoyo de la gobernadora Liz Meza (exabdista). En San Lorenzo, el actual intendente Felipe “Felipito” Salomón (también exabdista) busca la reelección. El otro precandidato cartista es Édgar López, dirigente de base.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En Limpio, los precandidatos a la intendencia son el empresario Manuel Aguilar y de la concejal Mabel Gómez, con el apoyo de la criticada diputada Johana Vega y el intendente saliente de Luque, Carlos Echeverría, respectivamente.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En Luque, los aspirantes a la comuna por el cartismo son el diputado Diego Candia (del sector de Echeverría) y el dirigente de base Hugo Farías (con el respaldo del senador Derlis Maidana y otros).

Lea más: Colorados culpan al Clan Zacarías por la aplastante derrota en Ciudad del Este

Paliza en CDE

En las elecciones complementarias de noviembre de 2025 en Ciudad del Este, el entonces candidato de Yo Creo a la intendencia, Daniel Pereira Mujica, propinó una tremenda paliza electoral al postulante de la ANR, Roberto González Vaesken.

La dura derrota de González Vaesken significó un duro golpe al clan Zacarías y en particular a Justo “Lucho” Zacarías Irún, director paraguayo de Itaipú.

El cuestionado clan pretendía volver a tomar las riendas de la Municipalidad de CDE, que perdió la administración en el 2019, cuando fue destituida por mal desempeño de funciones la entonces intendenta Sandra McLeod de Zacarías.

Lea más: Fiesta de lujo y declaraciones millonarias: ¿cómo financian su estilo de vida Johana Vega y Eddie Jara?

Como coletazo de la derrota, la esposa de Justo Zacarías, Rocío Abed, dio un paso al costado este jueves y ya no es líder de bancada de HC en la Cámara Baja.