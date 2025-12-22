Intervención en CDE debilitó al coloradismo, dice Marito

El expresidente de la República y líder del movimiento Añetete, Mario Abdo Benítez, durante el lanzamiento de la precandidatura a la intendencia de San Juan Nepomuceno, de Ángel García, actual concejal departamental de Caazapá, tildó como grave error la intervención de la gestión de Miguel Prieto, intendente de Ciudad del Este, impulsada por el cartismo.

El expresidente afirmó que la politización del proceso impidió esclarecer si existió o no corrupción en la administración Miguel Prieto (Yo Creo), y advirtió que este error terminó catapultando a un intendente local al plano nacional como uno de los líderes de la oposición.

Mario Abdo Benítez durante su discurso también defendió su gestión como presidente y marcó las diferencias con el actual Gobierno a cargo de Santiago Peña. Enumeró obras emblemáticas como los dos puentes internacionales y hospitales, que fueron habilitados durante la gestión de Peña.

Criticó directamente compra de pupitres importados desde China que fue muy cuestionado por el sector industrial, señalando que se perdió la oportunidad de generar empleo para carpinteros paraguayos.

Tembiguái de nadie

Por su lado el intendentable Ángel García indicó que no será empleado de nadie y que de llegar a la intendencia no recibirá órdenes de nadie que no sea los nepomucenos.

“No voy a ser tembiguái (empleado) de nadie. Mi compromiso es con la gente de San Juan Nepomuceno”, dijo García Acosta en alusión al actual intendente Derlis Molinas (ANR-HC).

Aseguró que su candidatura no es improvisada, que nació de un reclamo ciudadano y que su gestión será con participación popular real, no desde oficinas externas.

Del acto participaron los diputados Juan Ramón “Juanchi” Maciel y Roberto González y el líder departamental de Añetete, Roque Sarubbi.