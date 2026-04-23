Tachado de “traidor” por Nenecho, Latorre responde: “El que tenga deudas con la justicia, que las asuma”

El presidente de Diputados, Raúl Latorre, lejos de poner la otra mejilla, devolvió el golpe a su exaliado Óscar “Nenecho” Rodríguez, que dijo más temprano en el Senado que si Alliana elegía como dupla a Latorre, tendría que “dormir con los ojos abiertos” debido a que es un traidor.

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“Aquel que pretenda que yo blanquee sus actos de corrupción, que se abstenga de caminar conmigo. El que tiene deudas con la justicia, que las asuma con la justicia, yo no estoy para blanquear corruptos", respondió Latorre.

El presidente de Diputados primero pretendió no saber el motivo por el cual lo tildaban de traidor, aunque luego asumió que podría ser porque el año pasado, en Diputados admitieron la intervención a la gestión de Nenecho, que resultó en un lapidario informes, que lo llevó finalmente a renunciar antes de ser echado.

“Quién me va tildar de traidor por no blanquear sus actos de corrupción, que se abstenga a caminar conmigo. Yo camino con el movimiento Honor Colorado hace 14 años (...) y jamás me aparté de él (cartismo)”, acotó Latorre, diciendo no considerarse traidor.

La pelea entre Nenecho viene escalando de tono desde Semana Santa, cuando hasta se acusaron de cuestiones personales, vinculadas a la sexualidad de unos y los vicios de otro, pelea que terminó salpicando al actual intendente capitalino y aliado de Latorre, Luis Bello y por parte de Nenecho, a su esposa y senadora, Lizarella Valiente.

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Nenecho, tratado de “paria” por los suyos

Ahora todos sus exaliados cartistas tratan de desprenderse de “Nenecho”, que pese a verse forzado a renunciar a la intendencia por una deplorable administración plagada de sospechas de corrupción, ahora aspira a ser concejal de Asunción por la ANR.

De hecho, ayer en un acto de campaña, Nenecho fue abucheado por vecinos del barrio Zeballos Cué de la Capital.