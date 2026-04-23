Nenecho a Alliana: debe “dormir con un ojo abierto” si elige a Latorre

Este jueves, el exintendente de Asunción Óscar ‘Nenecho’ Rodríguez hizo declaraciones ante medios de comunicación en las que volvió a atacar al presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, antiguo aliado político suyo y uno de los actores políticos señalados como posibles candidatos para hacer dupla con el actual vicepresidente Pedro Alliana en la chapa presidencial que el cartismo colorado presentará de cara a las elecciones generales de 2028.

La semana pasada, el vicepresidente Alliana oficializó su intención de buscar la candidatura de la Asociación Nacional Republicana (ANR, Partido Colorado) a la presidencia de la República. Sin embargo, el número dos del Poder Ejecutivo aún no ha anunciado quién será su compañero de fórmula y candidato a vicepresidente por el cartismo.

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El de Raúl Latorre es uno de los nombres mencionados como posibles candidatos, junto a los del ministro de Urbanismo, Juan Carlos Baruja; el ministro de Industria y Comercio, Marco Riquelme, o los gobernadores cartistas de varios departamentos.

“Dormir con un ojo abierto”

El exintendente Óscar Rodríguez, quien mantiene un conflicto con el diputado Latorre y con su sucesor en la Intendencia de Asunción, Luis Bello (ANR), lanzó una advertencia al vicepresidente Alliana al decir que debería “dormir con un ojo abierto” si elige a Latorre, a quien acusa de falta de lealtad, como su compañero de fórmula.

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‘Nenecho’ mantiene que Latorre lo “traicionó” cuando el oficialismo cartista en la Cámara de Diputados le retiró su apoyo en agosto del año pasado, cuando la Municipalidad de Asunción estaba intervenida por denuncias de irregularidades administrativas. Rodríguez se vio obligado a renunciar a la Intendencia al tornarse inminente que la Cámara Baja lo destituiría.

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El exintendente dijo confiar en que el vicepresidente Alliana “sabe quién es quién y sabrá elegir su dupla”.

Elogió al ministro de Urbanismo, Juan Carlos Baruja, a quien calificó como un “excelente candidato” para acompañar a Alliana en la carrera electoral. “Ha demostrado ser un político y un técnico excelente”, afirmó.

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Al consultársele si trabajaría con una eventual dupla presidencial Alliana–Latorre, si el vicepresidente finalmente elige al titular de Diputados como su compañero de fórmula, Rodríguez dijo: “Yo soy hombre de equipo, yo sí sé jugar en equipo a diferencia de otros, soy leal y voy a trabajar por Pedro Alliana sin ningún inconveniente”.

‘Nenecho’ quiere volver a la Junta Municipal de Asunción

Cuando aún no ha pasado un año desde su renuncia a la Intendencia de Asunción, tras una administración marcada por numerosos escándalos, entre ellos acusaciones del desvío de más de 500 mil millones de guaraníes de fondos de bonos para la construcción de obras de infraestructura, Óscar ‘Nenecho’ Rodríguez -quien niega las acusaciones de corrupción- planea candidatarse para un nuevo periodo como concejal municipal de Asunción.

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Al preguntársele el motivo por el cual quiere volver a la Junta Municipal luego de un periodo muy turbulento al frente de la Municipalidad de Asunción, el exintendente dijo que busca una “oportunidad de reivindicación, de demostrar quién es ‘Nenecho’ realmente, de limpiar mi nombre”.