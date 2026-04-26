Peña designa a Silvia Patiño, titular de la Agencia Nacional Antidopaje

El titular del Poder Ejecutivo, Santiago Peña, firmó el decreto N° 5852, con fecha 24 de abril de 2026, por el cual nombra a Silvia Patiño, como secretaria ejecutiva de la Agencia Nacional Antidopaje del Paraguay (ANAD-PY), creada por Ley Nº 7556/2025.

La Cámara de Diputados sancionó el 23 de setiembre de 2025 el proyecto de ley que crea la Agencia Antidopaje. Luego, el presidente Peña promulgó la iniciativa del Ejecutivo, el 4 de octubre de ese año.

La nueva titular es notaria y abogada, egresada de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Además cuenta con un doctorado en Ciencias Jurídicas. También realizó una maestría en asuntos públicos y gobernabilidad y una capacitación de didáctica universitaria en la Universidad Columbia.

En el gobierno de Mario Abdo Benítez, Patiño fue designada viceministra de Justicia, en la última etapa de esa administración.

Además Silvia Patiño se destacó recientemente en los juegos Sudamericanos Odesur Asunción 2022, ganando la medalla de oro en la categoría Bikini Fitness hasta 1.63 metros femenina.

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Concurso

El decreto refiere que el artículo 1 ° de la Ley N º 7556/2025, ‘’Que crea la Agenda Nacional Antidopaje del Paraguay", establece la creación de la Agencia Nacional Antidopaje del Paraguay (ANAD-PY) como una Secretaría Ejecutiva dependiente de la Presidencia de la República, constituida como órgano independiente encargado de la educación, prevención, control y lucha contra la práctica del dopaje en el deporte, dotada de personería jurídica de derecho público, autonomía funcional y administrativa.

Indica que el artículo 8° de la citada norma dispone que el Secretario Ejecutivo será designado por el Poder Ejecutivo, previa convocatoria a concurso de méritos. Refiere que mediante Resolución N º 280 de fecha 23 de marzo de 2026, el ministro, secretario general y jefe del Gabinete Civil de la Presidencia de la República, Javier Giménez, aprobó el Reglamento Concursal para la selección y conformación de terna de candidatos para el cargo de Secretario Ejecutivo de la ANADPY, designó al Comité Evaluador y autorizó la convocatoria pública correspondiente.

Señala que en cumplimiento de lo dispuesto, el Comité Evaluador aprobó el Pliego de Bases y Condiciones del Concurso de Méritos y Aptitudes, fijó el plazo de postulación y dispuso la publicación de la convocatoria en los portales oficiales de la Presidencia de la República, de conformidad con los artículos 10 y 11 del Reglamento Concursa.

El documento agrega que vencido el plazo de postulación, se presentaron al concurso tres postulantes: Diego José Gibbons Nizza; Allan Samuel Calvo Bobadilla; y Silvia Patiño. Refiere que el Comité Evaluador procedió a la verificación del cumplimiento de los requisitos formales exigidos por el artículo 13 del Reglamento Concursal, el artículo 10 de la Ley N º 7556/2025 y el Pliego de Bases y Condiciones, constatando que los tres postulantes han presentado la totalidad de la documentación excluyente exigida y cumplen con los requisitos mínimos establecidos para el cargo, por lo que fueron admitidos a las etapas siguientes del concurso.

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“Que de conformidad con el artículo 15, segundo párrafo, del Reglamento Concursa, al contar con tres o menos postulantes admitidos, el Comité Evaluador conformó la terna de candidatos con los postulantes disponibles, mediante resolución fundada, a los efectos de evitar una vacancia prolongada del cargo de máxima autoridad. Que mediante Acta de Conformación de Terna de fecha 15 de abril de 2026, el Comité Evaluador elevó al Poder Ejecutivo la terna de candidatos integrada por Diego José Gibbons Nizza, Allan Samuel Calvo Bobadilla y Silvia Patiño”, indica el documento oficial.

El decreto añade que mediante nota PR/GC/2026/01919 de fecha 23 de abril de 2026, el Jefe del Gabinete Civil remitió al Presidente de la República los documentos relativos al concurso, a fin de realizar la designación del Secretario Ejecutivo de la ANAD-PY. Finaliza el documento “que corresponde por tanto designar un Secretario Ejecutivo de la ANAD-PY, de forma tal a que este nuevo órgano pueda cumplir con las importantes funciones que le asigna la ley en la lucha contra el dopaje en el deporte”.