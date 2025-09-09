Oficialismo apura tratamiento de ley antidopaje para evitar quedar fuera de la organización de eventos deportivos internacionales

La Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Senadores dictaminó a favor del proyecto de ley que crea la Agencia Nacional Antidopaje del Paraguay (ANAD – PY). El documento, presentado por el Ejecutivo, será tratado mañana en la sesión ordinaria del Senado, prevista para las 09:00 horas, donde se espera obtener la media sanción. La agencia internacional WADA emplazó a Paraguay a enmarcarse en los estándares internacionales y advirtió de las consecuencias.