Colorado abdista cree que expresidentes pueden “aportar experiencia”

El diputado colorado abdista Luis “Tiki” González Vaesken dijo que ve factible la posibilidad de que senadores vitalicios puedan volver a la vida política como senadores activos, tal como se plantea actualmente mediante un proyecto de ley en estudio en Senado.

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El miércoles en Senado se pondrá a consideración el proyecto de ley “que reglamenta el artículo 189 de la Constitución Nacional”, a fin de que los senadores vitalicios puedan renunciar para candidatarse y ser electos como senadores activos, algo que ya ocurrió en 2018 con los expresidente Nicanor Duarte Frutos y Horacio Cartes, quienes pese a ser electos y proclamados no pudieron jurar por el impedimento de los presidentes del Senado en turno.

“Tiki” González Vaesken consideró factible darle “a los presidente salientes una oportunidad de ser electos, que sean activos, como ya se dio con Nicanor (Duarte) y con Horacio (Cartes)”, ya que los exmandatarios tienen mucha “experiencia desperdiciada”.

Puntualmente se le consultó si con ello planteaba la posibilidad de la candidatura a senador de Mario Abdo Benítez, ante lo cual dijo que eso depende de él, pero que a su criterio es factible.

“Hay que consultar con el. Creo que la política para todos nosotros es algo que no sale de nuestra sangre y estoy seguro que con su juventud capaz que más adelante le gustaría volver a la política en el Senado", afirmó.

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Finalmente dijo que “acá deberíamos tener gente que tenga experiencia” y considera que los expresidentes justamente son los que reunen dichos requisitos.