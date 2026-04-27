Ever Villalba denuncia que cartismo busca “blindar” a Santiago Peña

El legislador opositor calificó la iniciativa como un nuevo avance autoritario del oficialismo sobre la Constitución Nacional y advirtió que el plan responde a una estrategia sistemática de modificación de reglas institucionales para beneficio del cartismo.

Villalba sostuvo que el proyecto, que será tratado este miércoles en sesión ordinaria del Senado, no busca una simple reglamentación jurídica, sino garantizar protección futura al actual mandatario. “Lo que quieren hacer es facilitarle el blindaje a Santiago Peña”.

El senador recordó incluso declaraciones previas del exintendente de San Carlos del Apa, Aníbal Schupp, quien había señalado que Peña podría convertirse en uno de los primeros expresidentes en enfrentar procesos judiciales severos.

Lea más: Plan cartista sobre senaduría vitalicia es inconstitucional y buscaría impunidad, advierte Varela

“Como dijo Aníbal Schupp en algún momento, Santiago Peña podría ser uno de los primeros presidentes que termina en la cárcel”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Según Villalba, ante ese escenario, el cartismo intenta anticiparse creando una estructura parlamentaria que le otorgue fueros y protección política.

“Desde el día uno vienen atropellando”

El parlamentario aseguró que esta iniciativa forma parte de una secuencia de decisiones orientadas a alterar las reglas democráticas. “Desde el día uno el cartismo ha venido atropellando”.

Entre los antecedentes mencionó los cambios en la Ley de Concertación, los obstáculos para la inscripción automática de votantes y las modificaciones a reglas electorales según conveniencia política.

Para Villalba, el patrón es claro: “Van acomodando las reglas de juego a su antojo y paladar”.

Lea más: ¿Por qué el cartismo quiere habilitar a expresidentes como candidatos al Senado?

El senador reconoció que el cartismo cuenta actualmente con números suficientes para avanzar. “Hay una mayoría”, incluso recordó que en votaciones recientes el oficialismo logró consolidar al menos 23 votos, para aprobar el pedido de permiso inconstitucional de Rivas, lo que podría permitir nuevamente la aprobación del proyecto.

No obstante, advirtió que este caso representa una amenaza institucional incluso mayor que otras controversias legislativas recientes. “Esto es más grave aún que el título de Rivas”.

Villalba rechazó el argumento cartista basado en la interpretación de la Corte Suprema y sostuvo que el oficialismo intenta ir más allá de lo permitido constitucionalmente. “Tampoco se puede por una ley modificar la Constitución”.

Lea más: Senado tratará este miércoles plan cartista para habilitar a expresidentes como senadores activos

Además, cuestionó la idea de establecer restricciones especiales para expresidentes electos, como excluirlos de la línea de sucesión, calificándolo como una “doble violación” constitucional.

Para el legislador liberal, el fallo judicial citado por el cartismo fue mal utilizado políticamente. “La Corte lo único que dijo es que si ya fue electo, tiene que ocupar su banca. No habló de la cuestión de fondo”. Es decir, según su visión, el máximo tribunal no redefinió el alcance del artículo 189, sino que resolvió un caso específico.

Villalba también criticó que el Senado esté concentrado en modificar normas de poder, mientras la población enfrenta problemas económicos. “En vez de estar ocupándonos del precio de la carne, de que la gente la está pasando mal, se están modificando las reglas de corrupción”.