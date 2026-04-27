Polémica por viaje a China: esto dice diputado sobre supuesto retiro de visas de EE.UU.

Ante rumores de que el Gobierno de Estados Unidos le habría retirado la visa a legisladores paraguayos que recientemente viajaron a China, el diputado liberal Freddy Franco afirmó que verificó tanto en los canales internos de la Cámara Baja como en los personales, sin recibir ninguna notificación al respecto.

“No tenemos ninguna comunicación oficial. Hemos cotejado nuestro correo de la Cámara como el personal y en ningún momento nadie se ha comunicado de forma seria y precisa de manera a comunicarnos que hemos tenido una cancelación de nuestra visa”, dijo.

El legislador manifestó que se encuentra “tranquilo y contento” por el viaje realizado al gigante asiático. Señaló que la visita fue producto de una invitación y aclaró que no representó ningún gasto para el Congreso.

“Fuimos a conocer y a llevar lo bueno que el Paraguay produce, las bondades y facilidades que tiene el Paraguay para invitarles a otros empresarios de China para que vengan a invertir”, dijo.

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Eventual retiro de visa y cuestionamientos a EE.UU.

Franco sostuvo que, en caso de confirmarse la cancelación de su visa, no sería por haber sido señalado como “significativamente corrupto”.

“Me parecería totalmente injusto que eso ocurriera. De todas maneras, es lo mismo que hace Santi Peña visitando muchos países y hemos invitado a los empresarios de China a que vengan a invertir”, expresó.

Asimismo, afirmó que el Gobierno de Trump incurriría en una “hipocresía” si adopta esa medida, considerando que no habría aplicado acciones similares a otros países que mantienen vínculos con China.

Agregó que la eventual cancelación no afectará sus actividades personales, aunque consideró que en una administración posterior a la de Donald Trump la visa podría ser restituida.

Posición sobre relación Paraguay–China

El diputado adelantó que “con gusto” volvería a viajar a China e incluso se mostró dispuesto a acompañar a empresarios paraguayos en futuras misiones.

Insistió en que Paraguay debe mantener una relación directa con China, en paralelo a Taiwán, tal como ocurre en otros países de la región. Remarcó que el Estado es soberano y que ninguna potencia debe imponer sus vínculos diplomáticos.

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Consultado sobre versiones que apuntan a supuestos beneficios económicos del Gobierno chino a legisladores de distintos países para promover lobby a favor del gigante asiático, negó dichas acusaciones y se ofreció a someterse a un examen de correspondencia de ingresos.