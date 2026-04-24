¿Retiro de visas de EE.UU. a Diputados? Doce colorados y opositores podrían estar la mira por apoyo a China

Esta mañana se difundió ampliamente el rumor del retiro de visados a seis diputados de nuestro país, y se trataría de los que viajaron recientemente a China Continental, ante lo cual nuestro diario consultó a la representación diplomática de EE.UU. en nuestro país.

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La portavoz local de la embajada, Leanne Cannon respondió que en general no están autorizados para comentar casos específicos de visado, por ende, no informarían públicamente sobre el retiro de visas en particular; pero mencionó en general un comunicado que hizo el Departamento de Estado el pasado 16 de abril.

Dicha fecha, el Departamento de Estado de los EE.UU. publicó un comunicado sobre la “Ampliación de la política de restricción de visados para proteger los intereses de EE.UU. en el Hemisferio Occidental”, donde hablaba del retiro de visas a 26 personas.

Si bien el comunicado del Departamento de Estado no hacía referencia directa a China Continental, si “anuncia una ampliación significativa de una política de restricción de visados ya existente dirigida a quienes trabajan en nombre de adversarios de Estados Unidos para socavar nuestros intereses nacionales en nuestro hemisferio, incluida la seguridad regional y la soberanía democrática".

El texto oficial termina mencionando que “para demostrar nuestro compromiso con esta política en expansión, hemos tomado medidas para imponer restricciones de visado a 26 personas de todo nuestro hemisferio que han participado en estas actividades. La Administración Trump utilizará todas las herramientas a su alcance para proteger nuestros intereses de seguridad nacional, defender los intereses estadounidenses y promover la seguridad y la prosperidad de nuestra región".

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Los que podrían estar en la mira

En tal sentido, en octubre del año pasado una comitiva de 8 diputados opositores viajaron invitados por China Continental, país con el que nuestro gobierno no tiene relaciones diplomáticas formales.

En dicha comitiva también estaba previsto que viajen colorados, pero ante amenazas de represalias que corrieron antes, los mismos desistieron. Los que finalmente viajaron, fueron:

Diputado Nacional Carlos Pereira Rieve- PLRA Diputado Nacional Federico Franco - PLRA Diputado Nacional Ariel Villagra – PLRA Diputado Nacional Carlos M. López - PLRA Diputada Nacional Dalia Estigarribia - PLRA Diputado Nacional Pastor Vera - PLRA Diputada Nacional Roya Torres - PLRA Diputada Nacional Leydi Galeano – YO CREO Comunicador Eduardo Héctor “Chiche” Corte.

En este grupo, se consultó sobre la comunicación de alguna sanción por parte de la embajada de los Estados Unidos, pero todos negaron al menos haber sido notificados hasta ahora.

El diputado y precandidato a intendente de Encarnación por una alianza opositora, Carlos Pereira Rieve, que lideró la comitiva, sostuvo: “No, a mi no se me quitó porque no tengo” y dijo desconocer quién podría estar en dicha lista.

Por su parte, Federico “Freddy” Franco, también parte de la comitiva afirmó que nadie le dijo nada al respecto.

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Otro liberal que podría sumarse a esta lista es el diputado Adrián “Billy” Vaesken, que fue el primero en viajar a China, ya en 2023 e incluso acompañó hasta dentro de la sede legislativa al supuesto diplomático chino Xu Wei.

Xu Wei luego fue expulsado del país por el gobierno nacional.

Colorados también podrían ser blanco

No solo entre opositores hay posibles sancionados, ya que por apoyo a China Continental podrían ser blanco de sanciones dos diputados aliados cartistas: el actual vicepresidente primero de la Cámara de Diputados y aliado cartista, Hugo Meza (ANR, B) y el presidente alterno del Parlatino y diputado aliado cartista, Carlos Núñez Salinas.

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En el caso de Meza, también viajo a China y fue uno de los más fervientes promotores de quebrar relaciones con Taiwán, diciendo que “estamos perdiendo nuestro tiempo” con ellos.

Esto le valió que incluso sea amenazado por el presidente del Congreso, senador cartista Basilio “Bachi” Núñez de ser irradiado del oficialismo si persistía en esa línea.

En el caso de Núñez Salinas, además de abogar en varias ocasiones por China Continental, también se llegó a reunir con la embajadora china en Panamá, Xu Xueyuan, aunque alegó que fue en su condición de representante del Parlatino.

Hipocresía del gobierno de Santiago Peña

Hasta ahora el gobierno de Santiago Peña ha mantenido firmes las relaciones con Taiwán, en parte también para tratar de caer bien al gobierno de los Estados Unidos de América, con quienes gestionaron el “perdón” de presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes, que fue designado significativamente corrupto y sancionado económicamente en el gobierno anterior en EE.UU. de Joe Biden.

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Sin embargo, la hipocresía mayor es que supuestamente rechazan tener relaciones diplomáticas y comerciales con China, pero este gobierno a través del Director paraguayo de Itaipú, Justo Zacarías Irún adjudicó una licitación de US$ 32 millones para la compra de los famosos “pupitres chinos”, la cual fue beneficiada la empresa Kamamya SA, propiedad del empresario chino Long Jiang.

La relación con el empresario chino no es una casualidad, ya que la investigación de nuestro diario “Los Sobres del Poder”, demostró que Peña ya tenía relación cercana incluso siendo candidato presidencial, a tal punto que Long Jiang le prestó su avión para que Peña y su familia vacacionacen en el exterior, así como una camioneta del chino terminó en poder de una de las empresas de Peña.