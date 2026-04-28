Guerra sucia: aprueban pedido de informes a Mitic y tildan de “inútil” y “bandido” a Villate

En una actitud inaudita, finalmente la mayoría cartista en Cámara de Diputados no se opuso y permitió la aprobación del pedido de informes del diputado Raúl Benítez (Independiente) al Mitic sobre el presunto pago de campañas de ataque a medios de comunicación, periodistas y políticos disidentes y opositores comandados por la empresa colombiana Digimarketing SAS, que llamativamente también realiza campañas de promoción del gobierno de Santiago Peña.

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El pedido de informes requiere a Mitic informar sobre la posible financiación de la pauta estatal a través de Digimarketing SA. Se solicitan los siguientes datos:

Remita copia íntegra de todos los contratos, convenios, órdenes de servicio, adendas y documentos complementarios suscriptos entre el Estado paraguayo, incluyendo Mitic y cualquier otra dependencia del Poder Ejecutivo, y la firma Digimarketing SAS, representantes legales o empresas vinculadas, desde el año 2023 a la fecha.

Detalle el monto total ejecutado y/o comprometido en favor de la referida empresa, discriminado por: año fiscal, fuente de financiamiento, programa presupuestario e institución contratante.

Informe si el Mitic autorizó, supervisó, coordinó o tuvo conocimiento de campañas de pauta digital administradas por Digimarketing SAS en plataformas como Meta (Facebook/Instagram), Google/YouTube, X, TikTok u otras, indicando: objetivo de cada campaña, público objetivo, período de difusión y monto invertido por campaña.

Informe si el Mitic realizó auditorías, investigaciones internas o requerimientos de información respecto de campañas digitales denunciadas públicamente por presuntas acciones de desinformación, ataques a medios de prensa, periodistas, opositores políticos u otros actores sociales.

Enviar información en formatos PDF editable, CSV y DOC.

La aprobación se dio tras una “lluvia” de críticas al ministro de Mitic, Gustavo Villate, a quien le recriminaron el ridículo intento de explicación, alegando que supuestamente la empresa colombiana “usurpó” la imagen del gobierno y pagó por su cuenta de millones en publicidad para promocionar programas como Hambre Cero, Sumar y otros.

“Lo que ocurre en nuestro país es realmente preocupante, porque hasta para ser bandido hay que ser inteligente, imagínense: nuestro Mitic, probablemente uno de los ministerios más ineptos e incompetentes, (...) hoy tiene sus tentáculos en páginas que se ocupan de desprestigiar a los opositores y hacer loas al gobierno nacional", cuestionó el diputado Guillermo Rodríguez (Yo Creo).

El mismo calificó de “burrada” el hecho de que tenga solo dos nexos: uno promocionado al gobierno y otro con la página “Despierta Paraguay”, dedicada a atacar a críticos mediante contenido generado por inteligencia artificial (IA).

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“Hasta para ser bandido hay que ser inteligente, pienso yo. Uno creería que el ministro del Mitic buscaría hackers de Bangladesh y va a hacer una especie de triangulación desde lo cual envían sus ciberataques, pero no; lo hace a través del único medio digital con quienes trabajan desde Colombia. Esto es cosa de gente muy inepta, muy incompetente”, cuestionó Rodríguez.

Finalmente acuñó la definición de su colega Mauricio Espínola (ANR, Añeteté) de que se trata de una red de “sicarios digitales” y remarcó que la diferencia con ataques que pueden recibir como políticos o incluso los medios de prensa, es que esto se esconden en las sombras.

“Si el diario ABC Color te critica y te mete palos, al menos vos sabés que es el diario ABC Color (...). El gran problema está cuando lo gerencian desde un sicariato fuera del país, un medio digital financiado con dinero de los contribuyentes para atacar a opositores y medios de prensa”, enfatizó.

“Premio al inútil del año el primazo”

El diputado Rubén Rubín (independiente) también le aclaró a los cartistas que lo grave no es el ataque, sino que presuntamente se haya orquestado y pagado con fondos públicos, y para más, que intenten desprenderse de forma totalmente inepta.

“Por lo menos pagá de tu plata, hermano. Cómo piko vas a pagar con plata de los paraguayos el desprestigio a un medio de comunicación o de enemigos políticos. Ahí lo que yo no acepto”, cuestionó.

Sin embargo, la parte más dura de su crítica fue contra el ministro Villate, al que tildó de “inútil destacado" y de “primazo” por su conocido “mérito” de ser pariente de la primera dama, Leticia Ocampos.

“Una empresa que trabaja con el Estado, y otra vez esa misma empresa se encarga de “Despierta Paraguay”, une con flechas nomás es. ¿Cual es el único cliente? Mitic. O sea, se lleva el premio de inútil del año el primazo (Villate) y es uno los que está en la lista de los que se tendría que ir, y probable la solución de Peña va a ser cambiarle al director de Correos, o sea, no tiene nada que ver", dijo Rubin.

Otra que, por su parte, disparó contra el presidente Peña fue la diputada Leidy Galeano (Yo Creo), quien dijo que “por lo visto es tan burro el Presidente para recurrir a este tipo de acciones. Tan economista, tan ‘ere ere’a’, pero amaliciá ilapi mykyve ñandehegui la ñande Presidente (creo que es más burro que nosotros el Presidente).

Cartistas hablan de “ataque” hasta de “chinos del Este”

El encargado de comunicar su “voluntad” de aprobar el pedido de informes fue el líder de bancada de Honor Colorado, diputado Miguel Del Puerto, aunque no sin intentar victimizarse.

“Cuando la oposición, la disidencia y el tercer espacio no se dan por aludidos cuando el gobierno es atacado por otros medios de prensa, ahí no hay persecución, pero solamente para reiterar que no nos oponemos”, dijo Del Puerto.

Varios de sus colegas le aclararon que lo que llama “ataques” de la prensa se hace de manera responsable por un medio, que tiene una dirección visible, tienen derecho a solicitar derecho a réplica e incluso accionar judicialmente y sobre todo, no se hace pagado con fondos estatales.

Otro que intentó victimizarse fue el diputado cartista Alejando Aguilera, uno de los nuevos vicelíderes de la bancada, quien dijo que había que darle el beneficio de la duda al gobierno, pero acusó a sus opositores de estar financiados por los “chinos”.

“Imagínense si nosotros nos ponemos a la defensiva ante las miles de páginas que nos atacan todos los días y sabemos bien de dónde vienen y por quiénes vienen, en este caso de los chinos del Este que están financiando la campaña mediática sucia en contra de la gestión y el gobierno colorado”, alegó Aguolera.

El mismo hizo referencia presuntamente a ciudadanos de China Continental radicados en el este del país (Alto Paraná), aunque lo contradictorio es que es el gobierno de Santiago Peña el que le adjudicó US$ 32 millones al empresario chino Long Jiang por la compra de pupitres chinos con fondos de Itaipú.