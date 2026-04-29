Cartistas y aliados frustran intención de anular juramento de Liseras

La senadora Yolanda Paredes, del Partido Cruzada Nacional (CN) al inicio de la sesión de la Cámara Alta planteó anular el acta de la sesión anterior correspondiente al polémico juramento de Carlos Liseras (ANR, HC) como senador activo en reemplazo del cartista Hernán Rivas por ser “nulo” e “inconstitucional”.

Paredes argumentó que el pedido de permiso especial del Poder Ejecutivo que obtuvo Liseras como representante ante la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar) y su función de legislador es incompatible, por lo tanto debe ser subsanado o anulado.

“Nosotros los senadores fuimos inducidos al error con el juramento del señor Liseras. Él continuaba siendo funcionario de Santiago Peña, Él estaba totalmente inhábil para ejercer el cargo de senador. El permiso es institucional, él seguía siendo empleado de otro Poder del Estado”, dijo la senadora Yolanda Paredes.

Con similar argumento se refirió Rafael Filizzola (PDP), quien manifestó que el error no es del Senado, sino del Poder Ejecutivo, por lo que pidió al senador Liseras que presente su renuncia a su cargo ante la Conajzar y que ejerza con propiedad la senaduría.

Remarcó que la situación solo puede ser salvada con la renuncia ante la Conajzar y recordó que el senador Ramón Retamozo renunció en Puertos para reemplazar a Enrique Riera por dos meses.

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“Presente su renuncia al cargo, que sea aceptada su renuncia. Usted el día que asumió juró cumplir y hacer cumplir la Constitución Nacional, pero en ese mismo acto ya violó un artículo de constitucionalidad que habla sobre la incompatibilidad en el cargo”, dijo Filizzola.

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Atacar antes que argumentar

En uso de palabra, el cartista Carlos Liseras, antes que argumentar por qué su juramento como senador no viola la Constitución Nacional se limitó a atacar a sus detractores.

Primero dirigió sus misiles verbales contra el constitucionalista Hugo Estigarribia de quien dijo es un “constitucionalista mbokaja”, un resentido social. Estigarribia había realizado declaraciones en las que desglosaba punto por punto que su juramento es inconstitucional.

“Hugo Estigarribia es un resentido de esta sociedad. Tipo aña, que se pasa viendo las tendencias en redes sociales para atacar a la gente, se recibió de constitucionalista en el ñanandy. Constitucionalista mbokaja, etopa ñanandype”, dijo Liseras.

Agregó que Yolanda Paredes antes que cuestionar su juramento debería rendir cuentas a la justicia por vender un predio del Estado y no declararlo. También, el senador Filizzola fue blanco de sus ataques, pero sin argumentos.

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No mejoró la representatividad

En respuesta, Yolanda Paredes indicó que lamentablemente la representatividad de la bancada cartista no mejoró con la salida de Hernán Rivas, pues su reemplazo solo atropella y no argumenta.

“No mejoramos la representatividad, salió Hernán, pero vino otro que parece un jagua salida, solo atropella. La mejor defensa es el ataque. Parece ser que con su presencia no mejoramos en nada”, dijo Yolanda Paredes.

Luego del encendido debate, los cartistas y sus aliados aprobaron el acta de la sesión donde juró Liseras, y con eso blanquearon su situación y ningunearon la solicitud de Yolanda Paredes.