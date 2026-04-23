Juramento de Liseras en Senado es inconstitucional por incompatibilidad, afirma constitucionalista

Según el abogado constitucionalista Hugo Estigarribia, el juramento de Carlos Liseras viola el artículo 196 de la Constitución Nacional, que establece incompatibilidades para ejercer funciones legislativas.

“El problema no es si cobra o no sueldo, sino que mantiene el vínculo con el Poder Ejecutivo”, explicó el jurista.

En ese sentido, subrayó que la norma es clara al señalar que los funcionarios públicos pueden ser electos, pero no pueden ejercer funciones legislativas mientras subsista su designación en otro cargo estatal.

“La clave está en que la designación sigue vigente, aunque esté con permiso. Sigue vinculado al Ejecutivo, y eso es precisamente lo que la Constitución busca evitar”, enfatizó.

Error del Senado al tomar juramento

Sobre el “pedido especial” que solicitó al Poder Ejecutivo, Estigarribia dijo que lo que hizo Peña es responder a un pedido de un funcionario.

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“Le concedió el permiso especial. El Poder Legislativo, es el que cometió el error, la Cámara de Senadores, cometió el error porque le hizo jurar a alguien que no puede. No puede haber jurado como senador porque tenía un permiso.

Para el constitucionalista, la Cámara de Senadores cometió un error al permitir el juramento sin un dictamen jurídico previo.

“El Senado no debió tomarle juramento. Primero tenía que analizar su situación en comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación o con asesoría jurídica para determinar si estaba habilitado”, sostuvo.

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Agregó que, al no haber renunciado a su cargo en Conajzar, Liseras es “inhábil” para ejercer como senador. Estigarribia indicó que la única forma de subsanar la situación es que Liseras presente su renuncia formal al cargo que lo vincula con el Poder Ejecutivo.

“Para poder jurar como senador, tenía que renunciar. No bastaba con pedir permiso. Debe cortar todo vínculo con el Ejecutivo”, afirmó.

Según explicó, incluso la aceptación oficial de esa renuncia sería clave para garantizar el cumplimiento de la Constitución.

Doble golpe inconstitucional

El abogado también cuestionó otro punto: la concesión de permiso a un senador en funciones. A su criterio, esto también sería inconstitucional.

“Se cometieron dos actos inconstitucionales: primero al conceder el permiso al senador cartista Hernán Rivas, y segundo al tomar juramento a alguien que no podía asumir”, señaló.

Estigarribia recordó que la incompatibilidad no es nueva y que históricamente se ha interpretado que un funcionario debe renunciar antes de asumir funciones legislativas. “El espíritu de la Constitución es claro: evitar que una persona dependa de dos poderes del Estado al mismo tiempo”, explicó.

De acuerdo con el jurista, si Liseras no renuncia, el Senado debería revisar la situación e incluso convocar al siguiente suplente. Sin embargo, reconoció que el escenario es complejo debido a que ya fue investido. “Ahora es un problema institucional. La salida más clara es que renuncie para adecuarse a la Constitución”, concluyó.

Ramón Retamozo renunció a Puertos para asumir en el Senado

El exsenador colorado recordó que en el gobierno de Mario Abdo Benítez, el actual senador Ramón Retamozo (ANR, disidente), quien también votó por el permiso inconstitucional de Hernán Rivas, para reemplazar a Enrique Riera (ANR, HC) por dos meses también renunció como presidente de la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP).

Retamozo incluso aseguró que salía con la promesa de que, cuando culmine su periodo en la Cámara Alta, volverá a ser nombrado como titular de la mencionada institución, hecho que ocurrió.

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Hace seis años, Riera y Paraguayo Cubas fueron suspendidos por 60 días sin goce de dieta por inconducta, debido a una pelea que tuvieron en plena sala de sesiones del Senado.

Renunció para ser constituyente

Estigarribia dio mas elementos y recordó que cuando él fue asesor jurídico de la DIBEN él renunció para ser constituyente. “Luego me volvieron a nombrar en la Diben”.

“Yo renuncié a mi cargo ejecutivo antes de la vigencia de esta Constitución, en el 91 para un cargo de legislativo especial que fue la constituyente”.

El abogado incluso dijo que quienes defenderán el juramento de Liseras incluso se agarrarán de la idea que Liseras es empleado a sueldo de los municipios. “Lo que van a decir es que él no tiene sueldo del Estado. Ahí se van a agarrar ¿Pero qué sucede? La parte importante es mientras suscita la designación para dicho cargo y acá suscite, acá suscita la designación para dicho cargo porque por más que le dieron permiso, sigue nombrado. Claro, sigue vinculado", dijo.

Indicó que la Constitución lo que quiere es que no siga vinculado. Porque no se puede estar dependiente de un poder del Estado que es el Ejecutivo y ser miembro del Poder Legislativo a la vez.