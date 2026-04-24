Liseras defiende su juramento como senador y dice que no renunciará a la Conajzar

Liseras explicó que actualmente cuenta con un permiso especial sin goce de sueldo en la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), lo que -según afirmó- lo habilita plenamente para ejercer como senador.

“Yo estoy con un permiso especial como establece la ley, sin goce de sueldo. Por lo tanto, no colisiona con el artículo constitucional, estoy percibiendo solamente el sueldo de senador de la Nación en forma transitoria”, sostuvo.

El parlamentario argumentó que la Ley 7445 de la Función Pública reglamenta el artículo 196 de la Constitución Nacional, que establece las incompatibilidades para el ejercicio de cargos públicos.

Según indicó, el artículo 29 inciso D de dicha normativa contempla expresamente los permisos para ocupar cargos legislativos o de conducción política sin percibir doble remuneración.

Cuestiona a Estigarribia y relativiza críticas

Liseras también respondió a los señalamientos del abogado Hugo Estigarribia, quien calificó su juramento como “claramente inconstitucional”.

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“Hugo Estigarribia es un simple abogado como yo. Él no es la Corte Suprema de Justicia ni la Sala Constitucional”, afirmó.

El senador insistió en que la única instancia con potestad para determinar la constitucionalidad de un acto es el máximo tribunal. “Si cree que está mal, que recurra a la Corte Suprema de Justicia o reclame al Parlamento que aprobó la ley”, agregó.

“No voy a renunciar”

Consultado sobre una eventual dimisión, Liseras fue categórico: “¿Por qué voy a renunciar si no estoy transgrediendo ninguna normativa legal ni constitucional? No voy a renunciar”.

Aseguró además que no está “apegado a los cargos”, aunque reiteró que su actuación se ajusta plenamente a derecho.

El legislador valoró la decisión del presidente del Congreso, Basilio Núñez, de solicitar un dictamen jurídico sobre el caso. “El presidente del Senado sabiamente ha solicitado un dictamen. Yo soy abogado y estoy muy seguro de lo que le estoy diciendo”, expresó.

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Liseras asumió como senador en reemplazo temporal de Hernán David Rivas, quien solicitó permiso tras el escándalo por un presunto título falso de abogado.

Sin embargo, su incorporación generó una fuerte polémica. Estigarribia sostiene que la falta de renuncia a su cargo en Conajzar invalida su juramento, mientras que la senadora Yolanda Paredes, del Partido Cruzada Nacional, afirmó que el acto es “nulo” e “inconstitucional”.

Estigarribia responde a Liseras

El abogado constitucionalista Hugo Estigarribia tras la conferencia de prensa de Liseras le respondió en su cuenta en “X” y dijo: “Un simple abogado sabe que hay que cumplir la Constitución Nacional, lo cual no hizo Liseras, renunciando a su cargo público, para ser senador, para cumplir el artículo 196 de la Constitución Nacional, y fue a jurar con un permiso vía Decreto violando la ley suprema (artículo 137) ¡No puede ser senador!“.