Enrique Berni oficializa candidatura al Consejo de la Magistratura

A través de un video de presentación en sus redes sociales, Enrique Berni, actual representante de los abogados ante el Consejo de la Magistratura (CM), lanzó oficialmente su candidatura para buscar un nuevo periodo (2026-2029), por el movimiento Renovación.

Las próximas elecciones de representantes de abogados están previstas para el 28 de noviembre de 2026.

Con el respaldo del movimiento Honor Colorado, Berni busca consolidar la gestión iniciada hace tres años, enfocándose en la formación profesional y la transparencia en la selección de magistrados.

“Con la experiencia de lo construido y la convicción de lo que falta, quiero representar a los abogados con independencia, seriedad y compromiso”, sostuvo Berni.

Lea más: “Rekutú” de autoridades en el Consejo de la Magistratura

Su plataforma propone un Consejo de “puertas abiertas”, con canales de consulta ágiles y programas de capacitación continua mediante convenios de becas y especializaciones para el gremio.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Como parte de sus acciones recientes previas al lanzamiento, Berni denunció errores en el padrón provisional de abogados (que omitía a más de 1.400 profesionales). Tras este reclamo, la Corte Suprema de Justicia admitió el error y anunció las correcciones necesarias para garantizar la participación en noviembre.

En busca del retorno

El otro candidato que buscar ser el representante de los abogados ante el Consejo de la Magistratura es Jorge Bogarín Alfonso, quien reactivó su estructura política bajo el lema “Es nuestro momento”.

“Me candidato, basta de ida y vueltas, acá lo importante es lo que se viene; tenemos la experiencia, tenemos el equipo, gracias familia de Es Nuestro Momento, pero sobre todas la cosas queremos seguir marcando la diferencia, como lo venimos haciendo hace un tiempo”, fue su mensaje en redes sociales para anunciar su postulación.

Bogarín, quien fue miembro del Consejo durante el periodo comprendido entre 2020 y 2023, vuelve a la arena política tras el perfil bajo que mantuvo luego de ser designado como significativamente corrupto por Estados Unidos en 2023.