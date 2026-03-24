“Rekutú” de autoridades en el Consejo de la Magistratura

El pleno del Consejo de la Magistratura (CM), en sesión ordinaria realizada este lunes, llevó a cabo la elección de nuevas autoridades. En la oportunidad, por decisión unánime de los miembros, fueron reelectos en el cargo de presidente el Dr. Gerardo Bobadilla, y vicepresidente el Dr. Gustavo Miranda, para el periodo 2026-2027.

De la sesión participaron la Dra. Alicia Pucheta, representante del Poder Ejecutivo; ministro Dr. Eugenio Jiménez, representante de la Corte Suprema de Justicia; senador Dr. Édgar López, representante de la Cámara de Senadores; diputado Dr. Édgar Olmedo, representante de la Cámara de Diputados; Dr. Enrique Berni, representante de los abogados y Dr. César Ruffinelli, representante de las universidades privadas.

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Es preciso señalar que tanto Gerardo Bobadilla, como representante de los abogados, como Gustavo Miranda, representante de las universidades nacionales, se desempeñaron como presidente y vicepresidente, respectivamente, en este último periodo concerniente a los años 2024-2025 y 2025-2026.

Previamente, cabe destacar, que ya en el periodo 2023-2024 ambos igualmente conformaron la mesa directiva del Consejo de la Magistratura, solo que en ese tiempo Gustavo Miranda era el presidente y Gerardo Bobadilla, era su vice.

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De esta forma el oficialismo del Cm que responde al caartismo sigue acaparando el poder en un órgano de alta relevancia como el Consejo de la Magistratura, teniendo en cuenta que este órgano extrapoder es el encargado de seleccionar y ternar a los profesionales para ocupar cargos en la judicatura, defensoría pública.

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También, se encarga de ternar a los elegibles como titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) y cargo de ministro en la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

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Vuelta de Jorge Bogarín al CM

La consecutiva elección de Gerardo Bobadilla y Gustavo Miranda en los cargos de poder dentro del Consejo de la Magistratura (CM), sería una manera de allanar el camino a la vuelta del cuestionado Jorge Bogarín Alfonso como integrante del mismo, de acuerdo con información que se maneja en el ámbito.

Además se debe tener en cuenta que, en el último trimestre del corriente año se estarían realizando las elecciones del gremio de los abogados, esto para designar a sus representantes ante el citado órgano extrapoder.

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Es ahí donde Gerardo Bobadilla, parte del equipo de Bogarín Alfonso, ya no se presentaría y sí estaría haciéndolo Bogarín.

Es preciso recordar que Jorge Bogarín Alfonso fue designado “significativamente corrupto” por el Gobierno de los Estados Unidos, en marzo 2023. Luego de esto el Consejo de la Magistratura, resolución mediante, le instó a renunciar, sin embargo permaneció en el cargo hasta finalizar su mandato.