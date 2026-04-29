Senado acepta veto parcial al consumo obligatorio y liberación del IVA al biodiésel

El presidente Santiago Peña había vetado parcialmente el proyecto de ley que introduce cambios sustanciales al régimen de promoción del biodiésel vigente desde 2019. La objeción argumentaba razones técnicas y fiscales. La norma actual prevé un aumento gradual del 1% anual hasta un tope del 5%. El nuevo texto reemplaza ese esquema por un rango fijo del 5% al 20%, lo que otorga mayor flexibilidad a la autoridad de aplicación para definir el porcentaje efectivo.

En materia tributaria, la ley objetada parcialmente plantea la exoneración del pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA), por las ventas del referido combustible, tanto para la mezcla obligatoria local como para la exportación.

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No obstante, el Poder Ejecutivo vetó que el beneficio tributario del IVA se aplique “también a los intereses derivados del financiamiento con entidades financieras reguladas por el Banco Central del Paraguay y a los honorarios por servicios técnicos prestados a los productores”.

No obstante, mantuvo todas las demás exenciones fiscales.

Tras un debate en que opositores cuestionaron duramente que se creen leyes para beneficiar a productores en particular, el pleno aceptó el veto parcial y sancionó la parte no objetada. El expediente fue remitido a la Cámara de Diputados.