Senado tratará ascenso del comandante de la Policía, César Silguero

La Cámara Alta, en sesión extraordinaria, dio entrada hoy, a la nota Nº 380, firmada por el presidente de la República, Santiago Peña, con fecha 28 de abril de 2026, por la cual solicita el acuerdo constitucional de rigor para conferir el ascenso al grado de comisario general comandante al comisario general director César Silguero Lobos, actual comandante interino de la Policía Nacional.

El pedido del Poder Ejecutivo fue remitido a la Comisión de Asuntos Constitucionales, Defensa y Fuerza Pública para el estudio de rigor.

El oficial asumió el cargo el 8 de abril pasado, tras reemplazar en el cargo al entonces comandante, comisario general Carlos Benítez, quien asumió el cargo de viceministro de Seguridad Interna del Ministerio de Interior.

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Peña también solicitó en las notas N° 374 y 375 los ascensos del comisario principal, al comisario MCP Emigdio Enrique Ramírez y al grado de comisario principal, al comisario MCP Víctor Franco Fariña.

En la nota N.º 373, el Ejecutivo también requiere el ascenso al grado inmediato superior de oficiales jefes de la Policía Nacional. La lista aún no está disponible para su escrutinio público.

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Aparentemente, Carlos Benítez fue llevado como viceministro de Seguridad Interna para que pudiera asumir después como ministro del Interior, en caso de que el actual secretario de Estado, Enrique Riera, retorne al Senado para reforzar el movimiento Honor Colorado (HC).