¿Expresidentes pueden volver a candidatarse? Así defienden proyecto sobre senaduría vitalicia

La Comisión de Legislación y Codificación presidida por el senador Derlis Maidana (ANR, HC) emitió dictamen en mayoría por la aprobación con modificaciones y en minoría por el rechazo sobre el proyecto de ley que busca reglamentar el artículo 189 de la Constitución Nacional. Con esta iniciativa, se busca habilitar a los expresidentes de la República a postularse como senadores activos y también permitir que en su condición de senadores vitalicios ejerzan otros cargos públicos sin que exista incompatibilidad.

“Para nosotros es un cargo honorífico”, afirmó el legislador al explicar la naturaleza de la senaduría vitalicia. En ese sentido, insistió en que esta condición no debería interpretarse como un impedimento para que un expresidente vuelva a postularse a otros cargos.

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El senador argumentó además que esta figura carece de varios elementos propios de un cargo legislativo activo. “Ellos no tienen ninguna remuneración alguna, no forman parte del foro, no pueden representar, por ejemplo, al Senado ante otros órganos”, declaró en ABC Cardinal.

Desde esta perspectiva, sostuvo que no existe contradicción entre ostentar esa calidad y aspirar a un cargo electivo, siempre que se cumplan ciertos requisitos. “Naturalmente uno puede renunciar a ello con seis meses de antelación para postularse”, consideró.

Senaduría vitalicia hoy no impide candidaturas, sostuvo

Maidana insistió en que la posibilidad de renuncia es necesaria y que el expresidente puede luego volver a candidatarse y ser “sometido al escrutinio del pueblo”.

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El legislador también advirtió que esa decisión implica un riesgo político concreto, pues puede perder las elecciones. “En el uso de su libre voluntad, un senador vitalicio puede renunciar… Con todos los riesgos que ello conlleva”, indicó.

En ese contexto, explicó que la renuncia tiene efectos definitivos. “No puede volver a ‘desrenunciar’… Es para siempre”, sostuvo, al ser consultado sobre la posibilidad de recuperar la condición de senador vitalicio en caso de no tener éxito electoral.

Para Maidana, la interpretación de que la Constitución impide a los senadores vitalicios participar activamente en política resulta “equivocada y restrictiva”. A su criterio, la legislación no establece una prohibición expresa, por lo que corresponde una lectura más amplia de los derechos políticos.

Finalmente, hizo énfasis en que el espíritu de la figura apunta a reconocer la trayectoria de los expresidentes, pero no a excluirlos del sistema democrático. “Tenemos que aprovechar la experiencia política… Integrarla en el sistema”, concluyó.