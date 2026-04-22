Proyecto cartista busca habilitar a expresidentes como senadores activos: excluye a Lugo y Franco

La norma abre la puerta a que expresidentes puedan ejercer como senadores activos con voto, lo que implicaría un cambio sustancial en la interpretación del artículo 189 de la Constitución Nacional.

La iniciativa busca “clarificar” el funcionamiento de la senaduría vitalicia y asegurar que no interfiera en el equilibrio legislativo ni en los derechos políticos, según la exposición de motivos de la norma.

El artículo 189 de la Constitución establece que los expresidentes electos democráticamente serán senadores vitalicios, con voz pero sin voto, salvo que hayan sido destituidos mediante juicio político.

El proyecto plantea reglamentar esta disposición y, en la práctica, habilitar a expresidentes a competir y ejercer funciones legislativas plenas.

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De aprobarse la normativa, podría beneficiar directamente a cinco expresidentes: Juan Carlos Wasmosy, Nicanor Duarte Frutos, Horacio Cartes, Mario Abdo Benítez y a Santiago Peña (al término de su mandato)

Sin embargo, el proyecto excluye explícitamente a Fernando Lugo, destituido vía juicio político y a Federico Franco, quien completó el mandato presidencial sin haber sido electo como presidente titular

Nakayama: “Se está mutilando la Constitución”

El senador Eduardo Nakayama (independiente) cuestionó duramente la iniciativa y advirtió que el Congreso no puede modificar el sentido del texto constitucional mediante una ley.

“El texto es imperativo: dice que será senador vitalicio. No deja margen de interpretación”, afirmó.

Según Nakayama, permitir que un expresidente renuncie a esa condición para convertirse en senador activo implica una alteración de la Constitución: “Si la Constitución te da un título vitalicio, no podés por ley limitarlo. Estamos mutilando lo que dice la Constitución”.

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El asesor de la Comisión de Legislación, Jorge Coronel, planteó dudas sobre la coherencia del proyecto. Señaló que podría existir una contradicción entre la intención de reglamentar y el espíritu de la Constitución: “Si la propia Constitución no impide ni prohíbe, reglamentar podría generar un contrasentido y afectar su motivación original”.

El análisis apunta a que la norma constitucional ya define el rol de los expresidentes, lo que limitaría el margen de acción de una ley reglamentaria.

Maidana defiende la reglamentación: “El texto es ambiguo”

Por su parte, el presidente de la Comisión de Legislación, Derlis Maidana (ANR, HC), defendió la norma. Aseguró que existe la necesidad de reglamentar aspectos poco claros del artículo 189: “La Constitución del 92 deja ambigüedades que el Congreso debe aclarar mediante leyes”.

Maidana sostuvo que el proyecto permitirá dar mayor claridad jurídica a la figura de la senaduría vitalicia.

El proyecto también fundamenta su propuesta en el debate de la Convención Constituyente de 1992, donde se discutió el carácter de la senaduría vitalicia.