Villalba denuncia abandono del gobierno a la población

El senador Ever Villalba, candidato a la presidencia del Directorio del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), encabezó una reunión política en su ciudad natal, Pilar. Los organizadores indicaron que en el evento se evidenció la fortaleza territorial de Villalba al recibir el respaldo de dirigentes liberales de todo el departamento de Ñeembucú.

Del encuentro participaron intendentes liberales, el diputado Diosnel Aguilera, concejales departamentales y municipales, quienes coincidieron en la necesidad de unir y renovar el PLRA para recuperar su protagonismo político.

Durante su intervención, el diputado Aguilera destacó que los liberales deben ser ejemplos de honestidad y transparencia en la gestión pública, y expresó su deseo de que un ñeembuqueño liberal llegue al Palacio de López.

Por su parte, Villalba denunció el abandono del gobierno hacia la población y criticó el “silencio cómplice” del PLRA, cuyo presidente saliente es Hugo Fleitas, ante las problemáticas sociales.

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Señaló que mientras el presidente Santiago Peña recorre el mundo, muchos paraguayos enfrentan la falta de atención en salud y otras necesidades básicas.

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Recalcó la necesidad de recuperar el protagonismo del PLRA y de construir una oposición unida que permita impulsar el cambio en Paraguay de cara a los próximos desafíos electorales.

En Pilar, el PLRA solo tiene tres listas de candidatos a miembros de la Junta Municipal. Los precandidatos a intendente por la oposición son Luis Alberto Riveros por el PEN y Abel Espinoza por Yo Creo.

Riveros es concejal departamental por el PLRA, pero se inscribió en la interna por el Encuentro Nacional y tiene el respaldo de los liberales y una alianza opositora.

No al país de los sobres, títulos falsos y narcopolítica

Por su parte el presidente saliente del PLRA, Hugo Fleitas, dijo que los liberales y opositores sueñan con un país que no incluya títulos profesionales falsos, “sobres del poder”, licitaciones amañadas y salarios abusivos en las binacionales. Señaló que también trabajará para que en el 2028 tengamos un país que no esté tomado por la narcopolítica y el crimen organizado.

Fleitas lanzó este mensaje en sus redes sociales al mostrar su participación en la Expo de Santa Rita, Alto Paraná, junto a otros referentes de la zona.

Dijo que dicho evento representa al “otro Paraguay, el que trabaja, el que produce, el que genera riquezas, el que aporta al Estado, ese es el país que soñamos”.

Fleitas se mostró en una fotografía con el presidente de la Expo Wilmar Jacoboski, el intendente Gustavo Cano del distrito de Raúl Peña y el concejal departamental Anibal Fidabel entre otros concejales municipales de Santa Rita.

“A partir del 2028, con el PLRA liderando el proceso de unidad nacional crearemos las condiciones de desarrollo y bienestar para todos los paraguayos”, señaló.

Flietas respalda a Alcides Riveros, intendente de Fernando de la Mora, como candidato a presidente del PLRA por el movimiento Nuevo Liberalismo, cuyo líder es el gobernador de Central Ricardo Estigarribia.

Siempre que recibe criticas de Ever Villalba, este dice que no le interesan cuestionamientos de un aliado secreto del vicepresidente Pedro Alliana.