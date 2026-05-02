Honor Colorado oficializa la precandidatura de Susana Verza a la intendencia de Villa Florida

Con miras a las internas del Partido Colorado, el próximo 7 de junio, se realizó la oficialización de la precandidatura a la Intendencia por Honor Colorado de Susana Verza y de doce aspirantes a integrar la Junta Municipal de la comunidad de Villa Florida, Misiones.

Verza señaló que estará trabajando al lado del pueblo florideño y el distrito seguirá siendo el Portal de Misiones y continuará siendo una ciudad turística. También señaló que su programa de gobierno se está definiendo tras escuchar las diversas inquietudes de la ciudadanía.

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“Escucho las propuestas cuando camino, escucho los oleros, a los pescadores, a los albañiles, a los educadores, a la gente de salud, a la juventud, a la dama y la propuesta de esta candidatura salió en base al pedido del pueblo y les aseguro que vamos a escuchar al pueblo, siempre vamos a estar escuchando para darle solución”, señaló.

Susana Verza es médica de profesión y se desempeña como encargada de la unidad de salud familiar de la comunidad de Arazape, distrito de San Miguel, Misiones.

Durante la presentación estuvieron presentes el senador nacional Derlis Maidana, así como el diputado Carlos Arrechea y el consejero de la Entidad Binacional Yacyretá, Michel Flores, acompañados también por el gobernador Richard Ramírez y el actual intendente Richard Castiñeira.

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Actualmente la población florideña está pasando por una situación difícil, ya que en esta semana los vecinos del complejo habitacional Divina Misericordia habían denunciado un supuesto hecho de contaminación ambiental producida por el vertedero municipal.

Los vecinos mencionaron que dicha problemática arrastran desde hace años y que es imposible habitar la zona por la invasión de moscas y el mal olor que emana del lugar.

También mencionaron que el intendente municipal Richard Castiñeira no les presta atención para buscar una solución definitiva a esta problemática. Con el mismo quisimos hablar sobre el tema la cual nuevamente no fue posible.