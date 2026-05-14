El mensaje del Secretario de Estado por la independencia de Paraguay

“En nombre de los Estados Unidos de América, extiendo mis más cálidas felicitaciones al pueblo del Paraguay con motivo de su 215.º Día de la Independencia”, señaló el secretario de Estado en su mensaje al Paraguay.

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Añadió que Estados Unidos valora enormemente “su sólida asociación con Paraguay”. Indicó que bajo las administraciones de Trump y Santiago Peña, “hemos sido testigos de hitos históricos en nuestra relación que han profundizado nuestra creciente colaboración mientras trabajamos juntos para hacer que nuestros países y nuestros pueblos sean más seguros, más fuertes y más prósperos”.

“Al reflexionar sobre nuestra duradera amistad, seguimos comprometidos con el avance de la prosperidad compartida y con acompañar a Paraguay en su compromiso con la paz y la seguridad regional”, agregó.

“En el Día de la Independencia del Paraguay, los Estados Unidos extienden sus más sinceros deseos a todos los paraguayos”, expresó finalmente.

El gobierno de Santiago Peña ha firmado numerosos acuerdos comerciales, diplomáticos y de seguridad regional con el gobierno de Donald Trump.

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Acuerdos con EE.UU.

Entre otros, Paraguay firmó un acuerdo de “Tercer País Seguro” con Estados Unidos, vigente desde agosto 2025, que permite reconducir a solicitantes de asilo desde EE.UU. hacia Paraguay para procesar sus casos. El pacto busca compartir la carga migratoria y, para abril 2026, ya se iniciaron los traslados de extranjeros.

También firmó el acuerdo de cooperación militar con los Estados Unidos de América denominado SOFA (Status of Forces Agreement).